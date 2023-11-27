Hồng Nhung 'vượt' chấn thương, đu dây trên không điêu luyện ở công diễn 1 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng'

Hậu trường 27/11/2023 09:34

Sau màn biểu diễn, Hồng Nhung chia sẻ cảm xúc: "Phụ nữ có thể dịu dàng, nữ tính nhưng họ có nội lực khiến bạn không thể tưởng tượng được. Chúng tôi bước ra khỏi vùng an toàn để làm những điều mong muốn và thậm chí còn hơn thế nữa".

Những ngày qua, chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" đang làm mưa, làm gió trên sóng truyền hình Việt. Trong đó, Diva Hồng Nhung và một số "chị đại" của làng nhạc Việt là một trong những nhân tố gây bất ngờ khi nhận lời tham gia chương trình. Lần đầu góp mặt trong một chương trình thực tế, Diva Hồng Nhung gây ấn tượng với tính cách dí dỏm, gần gũi với đàn em. 

Hồng Nhung 'vượt' chấn thương, đu dây trên không điêu luyện ở công diễn 1 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng' - Ảnh 1
Lần đầu góp mặt trong một chương trình thực tế, Diva Hồng Nhung gây ấn tượng với tính cách dí dỏm, gần gũi với đàn em. 

Mới đây, trong tập 5 của chương trình phát sóng vòng công diễn 1, Hồng Nhung cùng hai đàn em là Lynk Lee và Ninh Dương Lan Ngọc thể hiện nhạc phẩm Nếu anh đi. Đáng chú ý, ở phần nửa sau màn trình diễn, cả 3 người đẹp đều gây bất ngờ với màn đu dây trên cao.

Sau màn biểu diễn, Hồng Nhung chia sẻ cảm xúc: "Phụ nữ có thể dịu dàng, nữ tính nhưng họ có nội lực khiến bạn không thể tưởng tượng được. Chúng tôi bước ra khỏi vùng an toàn để làm những điều mong muốn và thậm chí còn hơn thế nữa".

Hồng Nhung 'vượt' chấn thương, đu dây trên không điêu luyện ở công diễn 1 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng' - Ảnh 2
Hồng Nhung 'vượt' chấn thương, đu dây trên không điêu luyện ở công diễn 1 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng' - Ảnh 3
 Hồng Nhung cùng hai đàn em là Lynk Lee và Ninh Dương Lan Ngọc thể hiện nhạc phẩm Nếu anh đi. Đáng chú ý, ở phần nửa sau màn trình diễn, cả 3 người đẹp đều gây bất ngờ với màn đu dây trên cao

Đáng nói, Hồng Nhung bất ngờ tiết lộ trong lúc tập luyện phần trình diễn này, cô bị chấn thương, rách cơ sau vai trái, nhiều lúc đau đến nỗi không thể tập luyện, phải cắt bỏ một số động tác khó. Uống nhiều thuốc giảm đau, cô gặp tác dụng phụ khiến đầu óc thiếu minh mẫn.

"Lynk Lee, Lan Ngọc thương nên chủ động sang nhà tôi tập luyện để tôi đỡ mất công đi lại. Các em nâng đỡ làm tôi cảm động, thậm chí áy náy vì sự chưa hoàn hảo của mình hôm công diễn" - cô bộc bạch.

Hồng Nhung 'vượt' chấn thương, đu dây trên không điêu luyện ở công diễn 1 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng' - Ảnh 4
Đáng nói, Hồng Nhung bất ngờ tiết lộ trong lúc tập luyện phần trình diễn này, cô bị chấn thương, rách cơ sau vai trái, nhiều lúc đau đến nỗi không thể tập luyện, phải cắt bỏ một số động tác khó

Tuy nhiên, có thể thấy, phần diễn của đội Hồng Nhung vẫn được khán giả tại trường quay cùng ban cố vấn vỗ tay và ủng hộ nồng nhiệt. Ca sĩ Uyên Linh cũng phải tặng lời khen cho "cô Bống": "Rất nể chị Nhung. Từ ngay câu đầu chị cất lên và bước ra đã mang đến một điều gì đó làm tâm hồn tôi thức tỉnh. Chị quá phù hợp để mở màn một tiết mục như vậy".

Hồng Nhung 'vượt' chấn thương, đu dây trên không điêu luyện ở công diễn 1 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng' - Ảnh 5
Diva Hồng Nhung cũng từng gây xôn xao mạng xã hội khi đăng bức ảnh băng bó cánh tay và thú nhận việc bị chấn thương này

Trước đó, Diva Hồng Nhung cũng từng gây xôn xao mạng xã hội khi đăng bức ảnh băng bó cánh tay và thú nhận việc bị chấn thương này. Dù đau đớn nhưng 'cô Bống' Hồng Nhung vẫn giữ tinh thần lạc quan cùng nụ cười tươi. Trong khi đón 2 con của nữ ca sĩ thì ở cạnh mẹ với vẻ lo lắng. Cùng thời điểm, bố ruột của nữ ca sĩ cũng đang nhập viện.

Khán giả thích thú trước đồn đoán Hồng Nhung chung đội Thu Phương chỉ sau 1 bức ảnh của chị đẹp này

Khán giả thích thú trước đồn đoán Hồng Nhung chung đội Thu Phương chỉ sau 1 bức ảnh của chị đẹp này

Nhiều khán giả đang xôn xao bàn tán về khả năng Thu Phương - Hồng Nhung ở chung đội.

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Từ khóa:   Hồng Nhung Diva Hồng Nhung Hồng Nhung chấn thương

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