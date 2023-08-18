Kết hôn được hơn 1 năm, Ngô Thanh Vân tiết lộ 'ông xã' Huy Trần có những thay đổi không ngờ?

Từ khi kết hôn với Huy Trần , Ngô Thanh Vân khiến nhiều người ngưỡng mộ vì được chồng chiều chuộng như công chúa. Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên bất ngờ tiết lộ những thay đổi của ông xã từ khi về chung một nhà.

Theo đó, Ngô Thanh Vân cho biết Huy Trần đã gọn gàng hơn kể từ khi có bà xã bên cạnh. Nam doanh nhân biếp sắp xếp quần áo, vật dụng trong nhà một cách ngăn nắp vì ‘sợ vợ’. Nhiều khán giả không khỏi bật cười vì Ngô Thanh Vân đã ‘phát huy’ được vai trò ‘nóc nhà’ quyền lực.

Ngô Thanh Vân sau khi kết hôn với ông xã Huy Trần lại dành nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống hôn nhân

Nổi tiếng là một diễn viên, đạo diễn đa tài của làng giải trí Việt, Ngô Thanh Vân sau khi kết hôn với ông xã Huy Trần lại dành nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống hôn nhân. ‘Đả nữ’ luôn hạnh phúc khi luôn được chồng nấu cho món ăn ngon, phục vụ như ở nhà hàng.

Ngô Thanh Vân ngày càng ra dáng người phụ nữ của gia đình khi chịu khó tập tành làm nội trợ

Bên cạnh đó, Ngô Thanh Vân ngày càng ra dáng người phụ nữ của gia đình khi chịu khó tập tành làm nội trợ. Dưới sự hướng dẫn của "đầu bếp chính" Huy Trần, nữ diễn viên đã có những thành quả đầu tiên là một vài món ăn trông vô cùng ngon mắt.

Cả hai thường xuyên đi du lịch đến nhiều quốc gia khác nhau và cập nhật loạt khoảnh khắc ngọt ngào khiến người hâm mộ thích thú

Cả hai thường xuyên đi du lịch đến nhiều quốc gia khác nhau và cập nhật loạt khoảnh khắc ngọt ngào khiến người hâm mộ thích thú. Trước những thắc mắc của khán giả về việc "đón thành viên mới", Huy Trần từng chia sẻ, anh và vợ không lên kế hoạch để sinh con mà muốn mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Cả hai sẽ thông báo với công chúng khi có tin vui.