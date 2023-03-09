'Huyền thoại Wushu Việt' Thúy Hiền khoe sắc rạng rỡ, body đẹp hút hồn ở tuổi 44

Hậu trường 09/03/2023 09:17

Ở độ tuổi 44, "nữ hoàng Wushu" vẫn gây ấn tượng mạnh bởi gương mặt xinh đẹp và vóc dáng thon gọn, bén ngót.

Nguyễn Thúy Hiền được mệnh danh là "nữ hoàng Wushu" của làng thể thao Việt Nam, cô từng nổi tiếng đình đám thời điểm những năm 1993-2003. Được biết, từ năm 12 tuổi, cô đã bén duyên với võ thuật và nhanh chóng trở thành hạt giống tiềm năng của làng Wushu Việt Nam.

Đặc biệt, cái tên Thúy Hiền được người ta nhắc đến nhiều nhất vào đầu những năm 2000 khi cô lần đầu tiên giành HCV giải vô địch wushu thế giới ở Malaysia năm 14 tuổi. Ngoài ra, cô còn thêm 6 HCV khác ở giải vô địch thế giới, 2 huy chương vàng châu Á, 8 huy chương vàng SEA Games, 6 lần là VĐV tiêu biểu của thể thao Việt Nam, đạt Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba...Thúy Hiền giải nghệ năm 2005 và trở thành HLV.

'Huyền thoại Wushu Việt' Thúy Hiền khoe sắc rạng rỡ, body đẹp hút hồn ở tuổi 44 - Ảnh 1
Đặc biệt, cái tên Thúy Hiền được người ta nhắc đến nhiều nhất vào đầu những năm 2000 khi cô lần đầu tiên giành HCV giải vô địch wushu thế giới ở Malaysia năm 14 tuổi - Ảnh: Internet

Hiện tại, dù đã giải nghệ nhưng Thúy Hiền vẫn chăm chỉ tập thể thao để thân hình chắc khỏe. Ngoài ra, cô còn yêu thích bóng bàn và thường xuyên tham gia các giải đấu phong trào ở môn này.

Ở độ tuổi 44, "nữ hoàng Wushu" vẫn gây ấn tượng mạnh bởi gương mặt xinh đẹp và vóc dáng thon gọn, bén ngót. Để sở hữu thân hình đẹp như hiện tại phải trải qua thời gian rèn luyện thể thao nhiều năm của Thúy Hiền.

'Huyền thoại Wushu Việt' Thúy Hiền khoe sắc rạng rỡ, body đẹp hút hồn ở tuổi 44 - Ảnh 2
Ở độ tuổi 44, "nữ hoàng Wushu" vẫn gây ấn tượng mạnh bởi gương mặt xinh đẹp và vóc dáng thon gọn, bén ngót - Ảnh: Internet

Cô có niềm đam mê với rất nhiều các môn thể thao và thường xuyên có mặt tham gia các giải đấu phong trào. Trước đó, trong hành trình gặt hái thành tựu, Thúy Hiền cũng không ít lần bị chấn thương khi tập luyện và biểu diễn. Đáng chú ý là thời điểm cô gầy đến mức chỉ còn 40kg, vóc dáng gầy gò, nhỏ bé. Trong một lần thực hiện động tác kĩ thuật bật cao, tư thế tiếp đất không được tốt đã khiến cô bị rách bao khớp, đó là hệ quả của những buổi tập cường độ cao quá sức.

'Huyền thoại Wushu Việt' Thúy Hiền khoe sắc rạng rỡ, body đẹp hút hồn ở tuổi 44 - Ảnh 3
Để sở hữu thân hình đẹp như hiện tại phải trải qua thời gian rèn luyện thể thao nhiều năm của Thúy Hiền - Ảnh: Internet

Tuy con đường sự nghiệp mỹ mãn nhưng cô lại trải qua không ít sóng gió trong chuyện tình cảm cá nhân. Năm 23 tuổi, cô kết hôn cùng ca sĩ Anh Tú sau 3 năm yêu nhau nhưng chung sống chỉ được 4 năm, hai người đã ly hôn khi không thể tìm được tiếng nói chung. Sau ly hôn, chị sống một mình nuôi con, trong khi chồng cũ đã có hạnh phúc mới.

'Huyền thoại Wushu Việt' Thúy Hiền khoe sắc rạng rỡ, body đẹp hút hồn ở tuổi 44 - Ảnh 4
'Huyền thoại Wushu Việt' Thúy Hiền khoe sắc rạng rỡ, body đẹp hút hồn ở tuổi 44 - Ảnh 5
Trên trang cá nhân, người đẹp Wushu thường xuyên đăng tải hình ảnh vui vẻ, lạc quan yêu đời khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Thúy Hiền của hiện tại có tâm thế lạc quan, vui vẻ và thoải mái. Ngoài công việc huấn luyện, chị kinh doanh thời trang để có thêm thu nhập. Trên trang cá nhân, người đẹp Wushu thường xuyên đăng tải hình ảnh vui vẻ, lạc quan yêu đời khiến nhiều người ngưỡng mộ.

 

 

Ba hoa khôi wushu Việt Nam ngày ấy - bây giờ

Ba hoa khôi wushu Việt Nam ngày ấy - bây giờ

Khác với các môn thể thao khác, Wushu là nơi tập hợp nhiều hoa khôi nổi danh với những thành tích ấn tượng trong đó phải kể đến Thúy Hiền, Vũ Trà My và Vũ Thùy Linh.

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