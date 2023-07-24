Hương Tràm chính thức lên tiếng tin đồn sang Mỹ để bí mật sinh con, còn khẳng định khán giả là người đầu tiên được biết 'tin vui'!

Trước nhiều thắc mắc của khán giả, tối ngày 23/7, Hương Tràm đã có buổi livestream trò chuyện giao lưu vui vẻ với người hâm mộ.

Bước ra từ cuộc thi The Voice, Hương Tràm được công chúng nhận xét là giọng ca xuất sắc đầy nội lực. Nữ ca sĩ sớm bộc lộ được tài năng và tỏa sáng trong làng nhạc Việt khi trở thành chủ nhân của hàng loạt hit đình đám như: Em gái mưa, Duyên mình lỡ, Cho em gần anh thêm chút nữa,.... Tuy nhiên, năm 2019 khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Hương Tràm bất ngờ công bố tạm dừng sự nghiệp để sang Mỹ du học đồng thời để làm mới bản thân. Quyết định khi đó của giọng ca "Duyên mình lỡ" đã khiến fan không khỏi tiếc nuối.

Năm 2019 khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Hương Tràm bất ngờ công bố tạm dừng sự nghiệp để sang Mỹ du học đồng thời để làm mới bản thân Chính quyết định bất ngờ này khiến giọng ca Duyên mình lỡ không ít lần vướng vào tin đồn rời Việt Nam sang Mỹ để bí mật sinh con. Trước nhiều thắc mắc của khán giả, tối ngày 23/7, Hương Tràm đã có buổi livestream trò chuyện giao lưu vui vẻ với người hâm mộ. Trong buổi livestream, Hương Tràm đã chính thức lên tiếng phủ nhận tin đồn trên và khẳng định nếu có tin vui nhất định sẽ thông báo tới khán giả của mình. "Nếu Tràm có em bé, Tràm sẽ không ngại chia sẻ hạnh phúc làm mẹ đó đối với người hâm mộ, những người yêu thương, khán giả của mình. Các bạn sẽ là người biết điều đó đầu tiên. Còn hiện tại bây giờ thì Tràm không có em bé nào hết" - Hương Tràm cho hay.

Trong buổi livestream, Hương Tràm đã chính thức lên tiếng phủ nhận tin đồn trên và khẳng định nếu có tin vui nhất định sẽ thông báo tới khán giả của mình Trước đó, nữ ca sĩ từng lên tiếng cho biết cô quyết định đi du học vì không muốn chịu áp lực từ công việc hiện tại, để được sống đúng với lứa tuổi của mình, thực hiện ước mơ và chữa lành vết thương lòng. Sau khi sang Mỹ, Hương Tràm đã dần thích nghi với cuộc sống mới. Nữ ca sĩ 9x thường xuyên cập nhật cuộc sống của mình trên trang cá nhân. Nhiều người cảm thấy càng ngày Hương Tràm càng có sự dày dặn trong nghệ thuật, thăng hạng trong nhan sắc, nhưng phong cách thời trang của cô thường nhận phải những ý kiến trái chiều Hện tại, ngoài việc học, cô nàng còn thỉnh thoảng đi diễn và cho ra mắt sản phẩm mới. Dù không hoạt động ở Việt Nam nhưng Hương Tràm vẫn chạy show đều đặn bên Mỹ. Nữ ca sĩ quyết định đổi nghệ danh thành Charmy Pham. Hương Tràm từng chia sẻ: "Cái tên này được thầy cô bên Mỹ tư vấn và đặt cho Tràm với ý nghĩa sát nhất với tên thật. Thực sự Tràm không có ý định bỏ tên cũ mà chỉ đơn giản là đặt thêm tên tiếng Anh để tiện giao tiếp tại nước ngoài thôi. Mọi người đừng quá lo lắng. Nếu trên đường gặp nhau, gọi tên nào thì Tràm cũng quay lại hết, yên tâm nhé". Sau 4 năm sang Mỹ, Hương Tràm có cuộc sống bình yên, ít thị phi. Nhiều người cảm thấy càng ngày Hương Tràm càng có sự dày dặn trong nghệ thuật, thăng hạng trong nhan sắc, nhưng phong cách thời trang của cô thường nhận phải những ý kiến trái chiều. Nói về việc này, Hương Tràm từng cho biết, sự phát triển của nền âm nhạc Âu Mỹ giúp cô thoát khỏi "vùng an toàn" của mình và chấp nhận thử sức với phong cách mới. Hện tại, ngoài việc học, cô nàng còn thỉnh thoảng đi diễn và cho ra mắt sản phẩm mới. Dù không hoạt động ở Việt Nam nhưng Hương Tràm vẫn chạy show đều đặn bên Mỹ "Xa ê-kíp ở Việt Nam nên tôi toàn tự học hỏi và trau dồi thêm các kỹ năng mềm khác để hỗ trợ cho việc đi diễn. Ngoài thời gian học, tôi xem YouTube để học trang điểm, học phối đồ, xem bản thân mình phù hợp với phong cách nào để theo đuổi" - Hương Tràm chia sẻ.

Không thể nhận ra Hương Tràm vì diện mạo khác lạ sau hơn 3 năm sang Mỹ du học So với thời điểm mới gia nhập làng giải trí Việt, nhan sắc và phong cách của Hương Tràm đã thay đổi khá nhiều, trở nên quyến rũ và nóng bỏng hơn.

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