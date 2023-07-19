Không thể nhận ra Hương Tràm vì diện mạo khác lạ sau hơn 3 năm sang Mỹ du học

So với thời điểm mới gia nhập làng giải trí Việt, nhan sắc và phong cách của Hương Tràm đã thay đổi khá nhiều, trở nên quyến rũ và nóng bỏng hơn.

Bước ra từ cuộc thi The Voice, Hương Tràm được công chúng nhận xét là giọng ca xuất sắc đầy nội lực. Nữ ca sĩ sớm bộc lộ được tài năng và tỏa sáng trong làng nhạc Việt khi trở thành chủ nhân của hàng loạt hit đình đám như: Em gái mưa, Duyên mình lỡ, Cho em gần anh thêm chút nữa,.... Nữ ca sĩ trở thành chủ nhân của hàng loạt hit đình đám như: Em gái mưa, Duyên mình lỡ, Cho em gần anh thêm chút nữa,.... Tuy nhiên, năm 2019 khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Hương Tràm bất ngờ công bố tạm dừng sự nghiệp để sang Mỹ du học đồng thời để làm mới bản thân. Quyết định khi đó của giọng ca "Duyên mình lỡ" đã khiến fan không khỏi tiếc nuối.

Năm 2019 khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Hương Tràm bất ngờ công bố tạm dừng sự nghiệp để sang Mỹ du học đồng thời để làm mới bản thân Mới đây, trang trên cá nhân, Hương Tràm cập nhật hình ảnh mới tại xứ cờ hoa kèm dòng trạng thái gây tò mò rằng: "Tôi chuẩn bị có điều thú vị muốn chia sẻ với mọi người". Đáng chú ý hơn, so với thời điểm mới gia nhập làng giải trí Việt, nhan sắc và phong cách của Hương Tràm đã thay đổi khá nhiều, trở nên quyến rũ và nóng bỏng hơn. Khán giả cho rằng kiểu tóc và cách trang điểm này trong thời gian gần đây khiến nữ ca sĩ trở nên hơi già dặn Nữ ca sĩ sinh năm 1995 thường xuyên diện phong cách cá tính, quyến rũ. Tuy nhiên, khán giả cho rằng kiểu tóc và cách trang điểm này trong thời gian gần đây khiến nữ ca sĩ trở nên hơi già dặn. Trước đây, nữ ca sĩ từng lộ ảnh đi trùng tu nhan sắc gây xôn xao. Nữ ca sĩ của hiện tại có gương mặt thon gọn hơn khiến cư dân mạng đặt nghi vấn can thiệp thẩm mỹ.

Trước đây, nữ ca sĩ từng lộ ảnh đi trùng tu nhan sắc gây xôn xao. Nữ ca sĩ của hiện tại có gương mặt thon gọn hơn khiến cư dân mạng đặt nghi vấn can thiệp thẩm mỹ Sau 3 năm rời xa ánh hào quang sang Mỹ sinh sống và học tập, Hương Tràm vẫn thường xuyên cập nhật tình hình và giao lưu cùng các fan. Không chỉ vậy, cách đây không lâu, nữ ca sĩ còn chiều lòng fan khi cho ra mắt MV "Đong tình". Hiện tại, Hương Tràm chưa có kế hoạch về Việt Nam và định hướng sự nghiệp trong tương lai. Fan của Hương Tràm vẫn luôn mong mỏi nữ ca sĩ sớm quay trở lại showbiz.

Đang du học tại Mỹ, Hương Tràm nói gì khi fan đề cập đến chuyện trở lại showbiz Việt Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Hương Tràm đã lên tiếng phản hồi với fan hâm mộ khi được hỏi về chuyện comeback trong thời gian tới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-the-nhan-ra-huong-tram-vi-dien-mao-khac-la-sau-hon-3-nam-sang-my-du-hoc-603188.html