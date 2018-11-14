Hương Giang lộ thân hình mỏng như lá lúa nhưng vẫn quyến rũ hết phần thiên hạ

Hậu trường 14/11/2018 17:10

Sau khi đoạt ngôi vị Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, Hương Giang xuống cân nhiều nhưng nhan sắc thì ngày càng lên hương.

Sau khi đoạt ngôi vị của cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, Hương Giang trở thành một trong những ngôi sao được săn đón nhiều nhất làng giải trí. Từ khi về nước, người đẹp tất bật chạy show quảng cáo, đi dự sự kiện, chụp ảnh thời trang và làm giám khảo cho các gameshow truyền hình. 

Mới đây, nữ ca sĩ tiếp tục gây sốt với MV có tên Anh đang ở đâu đấy kể về câu chuyện tình yêu đầy đau khổ với người thứ ba. Chỉ sau ít ngày ra mắt, sản phẩm của Hương Giang lập tức lọt Top 1 Trending và được giới trẻ yêu mến nhất trong thời điểm này. Đây được xem là thành công đáng kể nhất của Hoa hậu Chuyển giới sau 9 năm ca hát miệt mài. Sự trở lại này của cô được đánh giá cao về giọng hát cực nữ tính cùng khả năng diễn xuất chuyên nghiệp.

Đi cùng với thành công này, những hình ảnh mới nhất của Hương Giang cũng nhận được sự quan tâm hàng đầu. Tối 13/11, cô chia sẻ một bộ ảnh mới trên trang cá nhân và lập tức thu về hàng chục ngàn lượt yêu thích và bình luận. Nhiều người bày tỏ sự mến mộ đối với vẻ ngoài sang trọng, quyến rũ chết người của mỹ nhân chuyển giới. Tuy nhiên, không ít khán giả lo lắng khi Hương Giang để lộ thân hình gầy gò và mỏng như lá lúa. 

Hương Giang lộ thân hình mỏng như lá lúa nhưng vẫn quyến rũ hết phần thiên hạ - Ảnh 1
Hương Giang khiến fan lo lắng khi lộ thân hình mỏng như lá lúa - Ảnh: FBNV
Hương Giang lộ thân hình mỏng như lá lúa nhưng vẫn quyến rũ hết phần thiên hạ - Ảnh 2
Hương Giang lộ thân hình mỏng như lá lúa nhưng vẫn quyến rũ hết phần thiên hạ - Ảnh 3
Dù gầy gò nhưng Hương Giang vẫn sở hữu nhan sắc quyến rũ chết người - Ảnh: FBNV
Hương Giang lộ thân hình mỏng như lá lúa nhưng vẫn quyến rũ hết phần thiên hạ - Ảnh 4
Hương Giang lộ thân hình mỏng như lá lúa nhưng vẫn quyến rũ hết phần thiên hạ - Ảnh 5
Vẻ đẹp sắc sảo của Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 khiến nhiều người say lòng - Ảnh: FBNV
Hương Giang lộ thân hình mỏng như lá lúa nhưng vẫn quyến rũ hết phần thiên hạ - Ảnh 6
Hương Giang vừa gây sốt với MV lọt Top 1 trending sau 9 năm ca hát - Ảnh: FBNV
Hot boy The Face Thái và Hương Giang Idol vướng tình tay ba trong MV

Hot boy The Face Thái và Hương Giang Idol vướng tình tay ba trong MV

Jack Su - người mẫu Thái Lan xuất hiện trong loạt hình được cho là cầu hôn Hương Giang Idol cách đây không lâu - đảm nhận vai trò nam chính trong MV mới của Hoa hậu Chuyển giới.

Xem thêm
Từ khóa:   Hương Giang hình thể của Hương Giang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế Ảnh nóng Hương Giang ảnh nóng sao việt

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 1 giờ 56 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 3 giờ 53 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 4 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42