Hương Giang lộ thân hình mỏng như lá lúa nhưng vẫn quyến rũ hết phần thiên hạ

Sau khi đoạt ngôi vị Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, Hương Giang xuống cân nhiều nhưng nhan sắc thì ngày càng lên hương.

Sau khi đoạt ngôi vị của cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, Hương Giang trở thành một trong những ngôi sao được săn đón nhiều nhất làng giải trí. Từ khi về nước, người đẹp tất bật chạy show quảng cáo, đi dự sự kiện, chụp ảnh thời trang và làm giám khảo cho các gameshow truyền hình.

Mới đây, nữ ca sĩ tiếp tục gây sốt với MV có tên Anh đang ở đâu đấy kể về câu chuyện tình yêu đầy đau khổ với người thứ ba. Chỉ sau ít ngày ra mắt, sản phẩm của Hương Giang lập tức lọt Top 1 Trending và được giới trẻ yêu mến nhất trong thời điểm này. Đây được xem là thành công đáng kể nhất của Hoa hậu Chuyển giới sau 9 năm ca hát miệt mài. Sự trở lại này của cô được đánh giá cao về giọng hát cực nữ tính cùng khả năng diễn xuất chuyên nghiệp.

Đi cùng với thành công này, những hình ảnh mới nhất của Hương Giang cũng nhận được sự quan tâm hàng đầu. Tối 13/11, cô chia sẻ một bộ ảnh mới trên trang cá nhân và lập tức thu về hàng chục ngàn lượt yêu thích và bình luận. Nhiều người bày tỏ sự mến mộ đối với vẻ ngoài sang trọng, quyến rũ chết người của mỹ nhân chuyển giới. Tuy nhiên, không ít khán giả lo lắng khi Hương Giang để lộ thân hình gầy gò và mỏng như lá lúa.

Hương Giang khiến fan lo lắng khi lộ thân hình mỏng như lá lúa - Ảnh: FBNV

Dù gầy gò nhưng Hương Giang vẫn sở hữu nhan sắc quyến rũ chết người - Ảnh: FBNV

Vẻ đẹp sắc sảo của Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 khiến nhiều người say lòng - Ảnh: FBNV

Hương Giang vừa gây sốt với MV lọt Top 1 trending sau 9 năm ca hát - Ảnh: FBNV

Hot boy The Face Thái và Hương Giang Idol vướng tình tay ba trong MV Jack Su - người mẫu Thái Lan xuất hiện trong loạt hình được cho là cầu hôn Hương Giang Idol cách đây không lâu - đảm nhận vai trò nam chính trong MV mới của Hoa hậu Chuyển giới.

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