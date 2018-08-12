Hot: Nhã Phương có động thái đáp trả chính thức trước tin đồn mang thai 3 tháng với Trường Giang

Ồn ào giữa Trường Giang và Nam Em chỉ mới kết thúc vài tháng thì dư luận lại xôn xao trước nghi vấn Nhã Phương đang mang thai. Trước hàng loạt những tin đồn như sắp sinh con hay chuẩn bị đám cưới, nữ chính Tuổi thanh xuân chọn cách im lặng càng khiến sự việc thêm căng thẳng.

Tuy nhiên, mới đây bạn gái Trường Giang đã đăng tải loạt ảnh đi chơi vui vẻ cùng bạn bè với diện mạo rất tươi tắn. Cô chọn chiếc áo trễ vai dạng crop-top để khoe tối đa vòng eo thon gọn như ngầm phủ nhận tin đồn mang thai. Tuy nữ diễn viên không để lại bất cứ lời giải thích nào nhưng với động thái trên, cư dân mạng tin rằng tất cả những ồn ào thời gian qua chỉ là tin đồn thất thiệt.