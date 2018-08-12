Hot: Nhã Phương có động thái đáp trả chính thức trước tin đồn mang thai 3 tháng với Trường Giang

Hậu trường 12/08/2018 10:21

Sau nhiều ồn ào, động thái mới của Nhã Phương chính là câu trả lời chính thức cho tin đồn mang thai 3 tháng với Trường Giang.

Ồn ào giữa Trường Giang và Nam Em chỉ mới kết thúc vài tháng thì dư luận lại xôn xao trước nghi vấn Nhã Phương đang mang thai. Trước hàng loạt những tin đồn như sắp sinh con hay chuẩn bị đám cưới, nữ chính Tuổi thanh xuân chọn cách im lặng càng khiến sự việc thêm căng thẳng.

Tuy nhiên, mới đây bạn gái Trường Giang đã đăng tải loạt ảnh đi chơi vui vẻ cùng bạn bè với diện mạo rất tươi tắn. Cô chọn chiếc áo trễ vai dạng crop-top để khoe tối đa vòng eo thon gọn như ngầm phủ nhận tin đồn mang thai. Tuy nữ diễn viên không để lại bất cứ lời giải thích nào nhưng với động thái trên, cư dân mạng tin rằng tất cả những ồn ào thời gian qua chỉ là tin đồn thất thiệt.

Hot: Nhã Phương có động thái đáp trả chính thức trước tin đồn mang thai 3 tháng với Trường Giang - Ảnh 1
Nhã Phương đi chơi vui vẻ với bạn bè giữa tin đồn mang thai và sắp kết hôn với Trường Giang - Ảnh: Internet

Trước đó, một nhóm kín dành cho giới giải trí đã chia sẻ một thông tin gây choáng đó là Nhã Phương đang mang thai 3 tháng với Trường Giang. Điều này gần như trùng khớp với chuyện một fan tiết lộ Trường Giang và Nhã Phương sẽ đám cưới vào tháng 8 âm lịch. Theo người này, chính mẹ nữ chính Tuổi thanh xuân đã buột miệng nói ra thông tin trên trong đám cưới con gái út.

Trước những đồn đoán của cư dân mạng, cả Nhã Phương và Trường Giang đều chọn cách im lặng. Nghi vấn càng được đẩy lên đỉnh điểm khi người đẹp sinh năm 1990 đeo lại chiếc nhẫn cầu hôn của bạn trai vào hồi tháng 3 vừa qua. Liên hệ với phía Nhã Phương, đại diện của cô từ chối bình luận vì cho rằng đây là chuyện cá nhân của hai người.

Hot: Nhã Phương có động thái đáp trả chính thức trước tin đồn mang thai 3 tháng với Trường Giang - Ảnh 2
Nữ diễn viên khéo léo khoe eo thon như ngầm phủ nhận tin đồn mang bầu - Ảnh: Internet
Hot: Nhã Phương có động thái đáp trả chính thức trước tin đồn mang thai 3 tháng với Trường Giang - Ảnh 3
Vòng 2 thon gọn cho thấy Nhã Phương không hề mang thai như tin đồn - Ảnh: Internet
Hot: Nhã Phương có động thái đáp trả chính thức trước tin đồn mang thai 3 tháng với Trường Giang - Ảnh 4
Nhiều người cho rằng Nhã Phương và Trường Giang sẽ kết hôn vào tháng 8 âm lịch tới đây - Ảnh: Internet
Phản ứng bất ngờ của Trường Giang khi Nhã Phương dính tin đồn mang thai 3 tháng

Phản ứng bất ngờ của Trường Giang khi Nhã Phương dính tin đồn mang thai 3 tháng

Bỏ qua tin đồn kết hôn và sắp đón con đầu lòng, Trường Giang vẫn xuất hiện vui vẻ trong tiệc sinh nhật Thúy Nga.

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