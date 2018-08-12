Hot: Nhã Phương có động thái đáp trả chính thức trước tin đồn mang thai 3 tháng với Trường Giang

Sau nhiều ồn ào, động thái mới của Nhã Phương chính là câu trả lời chính thức cho tin đồn mang thai 3 tháng với Trường Giang.
- Nhã Phương bị nghi mang thai 3 tháng chuẩn bị kết hôn, Trường Giang phản ứng thế nào?
- Chị gái nói về tin Nhã Phương mang bầu 3 tháng với Trường Giang
Ồn ào giữa Trường Giang và Nam Em chỉ mới kết thúc vài tháng thì dư luận lại xôn xao trước nghi vấn Nhã Phương đang mang thai. Trước hàng loạt những tin đồn như sắp sinh con hay chuẩn bị đám cưới, nữ chính Tuổi thanh xuân chọn cách im lặng càng khiến sự việc thêm căng thẳng.
Tuy nhiên, mới đây bạn gái Trường Giang đã đăng tải loạt ảnh đi chơi vui vẻ cùng bạn bè với diện mạo rất tươi tắn. Cô chọn chiếc áo trễ vai dạng crop-top để khoe tối đa vòng eo thon gọn như ngầm phủ nhận tin đồn mang thai. Tuy nữ diễn viên không để lại bất cứ lời giải thích nào nhưng với động thái trên, cư dân mạng tin rằng tất cả những ồn ào thời gian qua chỉ là tin đồn thất thiệt.
Trước đó, một nhóm kín dành cho giới giải trí đã chia sẻ một thông tin gây choáng đó là Nhã Phương đang mang thai 3 tháng với Trường Giang. Điều này gần như trùng khớp với chuyện một fan tiết lộ Trường Giang và Nhã Phương sẽ đám cưới vào tháng 8 âm lịch. Theo người này, chính mẹ nữ chính Tuổi thanh xuân đã buột miệng nói ra thông tin trên trong đám cưới con gái út.
Trước những đồn đoán của cư dân mạng, cả Nhã Phương và Trường Giang đều chọn cách im lặng. Nghi vấn càng được đẩy lên đỉnh điểm khi người đẹp sinh năm 1990 đeo lại chiếc nhẫn cầu hôn của bạn trai vào hồi tháng 3 vừa qua. Liên hệ với phía Nhã Phương, đại diện của cô từ chối bình luận vì cho rằng đây là chuyện cá nhân của hai người.