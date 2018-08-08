Phản ứng bất ngờ của Trường Giang khi Nhã Phương dính tin đồn mang thai 3 tháng

Bỏ qua tin đồn kết hôn và sắp đón con đầu lòng, Trường Giang vẫn xuất hiện vui vẻ trong tiệc sinh nhật Thúy Nga.

Gần đây, một nhóm kín dành cho giới giải trí đã chia sẻ một thông tin gây choáng đó là Nhã Phương đang mang thai 3 tháng với Trường Giang. Điều này gần như trùng khớp với chuyện một fan tiết lộ Trường Giang và Nhã Phương sẽ đám cưới vào tháng 8 âm lịch. Theo người này, chính mẹ nữ chính Tuổi thanh xuân đã buột miệng nói ra thông tin trên trong đám cưới con gái út.

Trước những đồn đoán của cư dân mạng, cả Nhã Phương và Trường Giang đều chọn cách im lặng. Nghi vấn càng được đẩy lên đỉnh điểm khi người đẹp sinh năm 1990 đeo lại chiếc nhẫn cầu hôn của bạn trai vào hồi tháng 3 vừa qua. Liên hệ với phía Nhã Phương, đại diện của cô từ chối bình luận vì cho rằng đây là chuyện cá nhân của hai người.

Giữa tâm bão, mới đây Trường Giang bất ngờ xuất hiện ở tiệc sinh nhật danh hài Thúy Nga. Nam diễn viên vẫn vui vẻ ngồi dùng bữa và không mấy bận tâm đến tin đồn. Tuy nhiên, trông "Mười Khó" có vẻ hơi mệt mỏi và nhợt nhạt. Nhiều người đoán, có thể do anh đang lo lắng cho đám cưới sắp tới nên không có thời gian chăm sóc bản thân mình.

Trường Giang vui vẻ xuất hiện ở tiệc sinh nhật Thúy Nga giữa tin đồn sắp kết hôn - Ảnh: Internet

Danh hài Thúy Nga mặc đồ đôi cùng con gái - Ảnh: Internet

Nhiều người đoán Nhã Phương và Trường Giang sắp cưới chạy bầu - Ảnh: Internet

Nếu thông tin trên là đúng sự thật thì showbiz Việt sẽ có một đám cưới rình rang nhất trong năm - Ảnh: Zing

Nhã Phương bị nghi mang thai 3 tháng chuẩn bị kết hôn, Trường Giang phản ứng thế nào? Giữa ồn ào dư luận về chuyện tình cảm với Nhã Phương, Trường Giang vẫn tập trung vào công việc và "quên sự đời".

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