Hồng Ngọc khiến fan xót xa khi bật khóc vì nhớ thương người bố đã qua đời: ‘Nước mắt con lại rơi nữa rồi’

Hậu trường 23/12/2020 15:16

Bạn bè và người hâm mộ đồng loạt để lại nhiều bình luận động viên, an ủi nữ ca sĩ Hồng Ngọc trên mạng xã hội.

Mới đây, nữ ca sĩ Hồng Ngọc bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ lại những hình ảnh kỷ niệm với bố ruột đã qua đời gần 5 năm trước. Nhắc đến đấng sinh thành, Hồng Ngọc không giấu được sự xúc động: “Nhớ bố! Trải qua bao nhiêu thứ chuyện thì mới thấy, chỉ có bố mẹ là người thương yêu mình nhất, thấu hiểu và luôn tha thứ vô điều kiện. Thời gian trôi nhanh thật, chúng con đã xa bố gần 5 năm rồi. Nước mắt con lại rơi nữa rồi bố ơi, con nhớ bố nhiều”.

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Ca sĩ Hồng Ngọc xem lại ảnh cũ và bật khóc vì nhớ bố - Ảnh: FB

Bố của Hồng Ngọc là nghệ sĩ Nguyễn Xuân Dinh, ông là tay trống nổi tiếng trước năm 1975 và được khán giả biết đến với nghệ danh Duy Hải. Được biết lúc sinh thời, bố của Hồng Ngọc là người có ảnh hưởng rất lớn đối với sự nghiệp ca hát của cô và em trai Khang Việt.

Hồng Ngọc từng chia sẻ rằng trong khoảng thời gian đầu đi hát còn nhiều khó khăn, bố chính là người chở cô chạy show khắp nơi. Vì vậy, giọng ca “Mắt nai cha cha cha” rất yêu thương và gắn bó với bố.

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ để lại nhiều bình luận an ủi nữ ca sĩ: “Bố đang trên thiên đàng bảo vệ cho gia đình của Hồng Ngọc đó”, “Em giống bố quá”, “Chị ơi, qua nhiều chuyện em cũng thấy được chị là người sống rất tình cảm, thương chị”, “Nhớ về hình dáng người bố luôn bên cạnh và chở cô con gái nhỏ tập tễnh vào nghề đi hát mỗi đêm. Chị thèm và ngưỡng mộ em lắm”, “Gái rượu của bố đó nhé”…

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