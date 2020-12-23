Khoe ảnh khoác tay chồng cũ Việt Anh, Hương Trần được fan khuyên tái hợp và phản ứng của chính chủ

Khoảnh khắc thân thiết giữa Việt Anh và vợ cũ Hương Trần khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Nhiều khán giả cho rằng cặp đôi đã “gương vỡ lại lành”.

Mới đây, hot girl Hương Trần - vợ cũ Việt Anh bất ngờ gây chú ý khi đăng tải hình ảnh bên nam diễn viên “Người phán xử” lên trang cá nhân. Cô nàng chia sẻ: “Tự dưng tôi thấy người khó xử quá các bác ạ!”.

Qua khoảnh khắc được chia sẻ, Việt Anh diện áo sơ mi trắng kết hợp với vest đen lịch lãm đầy phong độ. Trong khi đó, Hương Trần lại chọn cho mình bộ suit màu hồng rực rỡ không kém phần sang chảnh. Nhan sắc của vợ cũ Việt Anh cũng nhận được nhiều lời khen từ công chúng.

Cặp đôi đứng cạnh nhau, Hương Trần còn khoác tay Việt Anh rất tình cảm - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt đặt nghi vấn cặp đôi đã “gương vỡ lại lành”, số khác lại khuyên Hương Trần quay lại với người cũ. Tuy nhiên, Việt Anh lại khéo léo phủ nhận chuyện tái hợp, đồng thời khẳng định: “Như này vui hơn nhiều”. Ngoài ra, nam diễn viên “Người phán xử” cũng cho biết anh và vợ cũ gặp nhau để dẫn con trai Đậu Đậu đi chơi dịp Giáng sinh.

Việt Anh phủ nhận chuyện tái hợp - Ảnh: FB

Dù đã ly hôn nhưng cặp đôi vẫn thỉnh thoảng gặp nhau để đưa con trai đi chơi - Ảnh: Internet

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Việt Anh và Hương Trần xuất hiện tình tứ bên nhau sau khi chính thức ly hôn. Trước đó, nam diễn viên cho biết anh và Hương Trần không có ý định quay lại với nhau nhưng sẽ luôn cố gắng để con trai không bị thiếu thốn tình cảm gia đình. Hiện tại, cả hai giữ mối quan hệ bạn bè và hỗ trợ nhau trong cuộc sống.

"Nhắc về anh Chí Tài khiến tôi khá chạnh lòng" "Không phải cứ thấy anh Chí Tài dễ dãi mà lấn tới, điều đó là không được. Không phải ai muốn nói gì anh Chí Tài cũng được" – nghệ sĩ Minh Nhí nói.

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