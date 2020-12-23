Ngọc Trinh hạnh phúc khoe món quà được bạn trai tặng, nhìn sơ cũng đủ thấy giá trị cực khủng

Cư dân mạng không khỏi choáng váng trước món quà có giá trị bạc tỷ mà “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh nhận được từ bạn trai.

Vốn là người đẹp thị phi nhất nhì showbiz nhưng Ngọc Trinh lại khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Cô rất ít khi công khai bạn trai trên mạng xã hội. Khoảng thời gian gần đây, người đẹp mới thỉnh thoảng khoe một vài khoảnh khắc liên quan đến người yêu.

Cách đây vài giờ, trên trang Instagram cá nhân, “nữ hoàng nội y” bất ngờ đăng tải hình ảnh chiếc nhẫn kim cương “khủng” được người yêu tặng. Qua loạt khoảnh khắc được Ngọc Trinh chia sẻ, có thể nhận thấy giá trị của món quà này không hề nhỏ.

Cận cảnh chiếc nhẫn kim cương ‘siêu to khổng lồ’ của người đẹp Trà Vinh - Ảnh: IG

Ngọc Trinh không quên đeo nhẫn vào tay kèm biểu tượng trái tim gửi đến đối phương như một lời cảm ơn - Ảnh: IG

Cách đây không lâu, trên mạng xã hội, người đẹp “Vòng eo 56” cũng khoe với người hâm mộ đoạn tin nhắn ngọt ngào mà bạn trai gửi cho cô: “Báo cáo công chúa, anh đã dậy và đang rất nhớ em”. Ngọc Trinh cũng đáp lại rắng: “Em cũng đang nhớ anh nè”. Qua cách gọi Ngọc Trinh là “công chúa”, có thể thấy bạn trai bí mật cưng chiều cô đến mức nào.

Dòng tin nhắn ngọt ngào của Ngọc Trinh và bạn trai - Ảnh: Internet

Trong quá khứ, Ngọc Trinh từng chia sẻ về hình mẫu lý tưởng của mình: “Tôi không bao giờ có tiếng sét ái tình với một người không có gì. Gu chọn người yêu phù hợp của Trinh hiện tại là đàn ông từ 45 tuổi trở lên, tài sản ít nhất phải hơn mình”.

Hiện tại, người hâm mộ đều vô cùng tò mò về danh tính bạn trai mới của người đẹp Trà Vinh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngoc-trinh-hanh-phuc-khoe-mon-qua-duoc-ban-trai-tang-nhin-so-cung-du-thay-gia-tri-cuc-khung-391138.html