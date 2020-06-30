Hồng Đào khiến khán giả ngỡ ngàng với nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung ở tuổi U60

Hậu trường 30/06/2020 14:07

Hình ảnh mới nhất của Hồng Đào trên mạng xã hội khiến cư dân mạng không ngừng trầm trồ vì quá trẻ đẹp ở tuổi 58.

Hậu ly hôn Quang Minh, nghệ sĩ Hồng Đào ngày càng xinh đẹp, trẻ trung và nhận về nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Hồng Đào vừa chia sẻ loạt khoảnh khắc cực thần thái đến khán giả kèm dòng trạng thái: ‘Vô tình nghe một ông em ca ngẫu hứng, tự dưng thấy đúng ý mình ghê nên lẩm nhẩm hát theo: ‘Tôi muốn mọi người biết thương nhau. Không oán ghét, không gây hận sầu’. Bớt quạu và giữ gìn sức khỏe cả nhà nhé”.

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Nữ nghệ sĩ khoe nhan sắc rạng rỡ ở tuổi 58 - Ảnh: FB

Qua hình ảnh đăng tải, nữ diễn viên diện chiếc đầm màu hồng nude thanh lịch kết hợp cùng kiểu tóc búi cao sang trọng nhưng vẫn đầy trẻ trung. Ở tuổi 58, Hồng Đào vẫn giữ được vóc dáng thon gọn và nhan sắc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận khen ngợi vẻ ngoài xinh đẹp của nghệ sĩ Hồng Đào: Xinh quá má Đào ơi”, “Đẹp dữ vậy trời ơi”, “Cô ơi, cô đẹp quá”, “Xinh quá cô ơi, xinh mà con xỉu lên xỉu xuống”, “Cô giữ dáng hay ghê”, “Hồng Đào ngày càng đẹp hơn”, “Trẻ đẹp hơn đấy em”…

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Hồng Đào được khán giả yêu mến nhờ lối diễn hài hước, duyên dáng và có chiều sâu trên sân khấu. Năm 1994, cô sang Mỹ định cư và kết hôn với diễn viên Quang Minh. Cặp đôi có với nhau 2 cô con gái xinh xắn.

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Hồng Đào đang tận hưởng cuộc sống bình yên bên con gái tại Mỹ - Ảnh: FB

Tuy nhiên, sau 24 năm chung sống, Quang Minh – Hồng Đào bất ngờ tuyên bố ly hôn khiến khán giả vô cùng tiếc nuối. Dù trải qua biến cố hôn nhân nhưng Hồng Đào vẫn giữ được sự lạc quan, vui vẻ trong cuộc sống.

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Những hình ảnh trong lễ tốt nghiệp của Sophia Minh Châu - con gái Hồng Đào khiến người hâm mộ phải đặc biệt chú ý.

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