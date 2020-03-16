Cuộc sống của Hồng Đào khi tự cách ly tại Mỹ: 'Thức ăn vơi dần, tin tức thì tràn ngập'

Để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình trước đại dịch Covid-19, nghệ sĩ Hồng Đào quyết định tự cách ly tại Mỹ sau chuyến bay dài.

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Hồng Đào vừa đăng tải bức ảnh rạng rỡ chụp trong vườn hoa nhà mình tại Mỹ. Cô cho biết đang tự cách ly sau chuyến bay dài hơn 20 tiếng để bảo vệ sức khỏe cả nhà.

Hồng Đào chia sẻ: "Về nhà sau chuyến bay dài hơn 20 tiếng, mẹ tôi mừng như trúng số nhưng gia đình vẫn chuyển đi tạm thời cho chắc ăn, để lại tôi một mình với cái tủ lạnh đầy thức ăn".

Nữ nghệ sĩ cập nhật tình hình hiện tại của mình sau ít ngày tự cách ly: "Hôm nay đã được 5 ngày rồi, thức ăn vơi dần nhưng tin tức thì tràn ngập. Giữa lúc này nơi trú chân an toàn nhất vẫn là gia đình. Thế thì gia đình ơi, cùng nhau bước qua giai đoạn khó khăn này nhé”.

Hồng Đào cập nhật hình ảnh khi tự cách ly tại nhà riêng ở Mỹ - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ của nữ danh hài nhận về gần 4 ngàn lượt like và hàng trăm bình luận hỏi thăm từ bạn bè và người hâm mộ trong nước. Khi NSND Hồng Vân thắc mắc: "Thế ai chụp hình cho chị đấy", Hồng Đào tiết lộ: "Tự cách ly thì tự chụp luôn chị ạ. Chứ nhà em có ai bén mảng về nhà đâu. Chỉ gọi điện thoại và thả thức ăn xuống thôi".

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nhắn nhủ: "Em chúc chị và gia đình luôn khoẻ mạnh, bình an và hạnh phúc!". MC Quyền Linh để lại lời chúc: "Cầu chúc gia đình mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất nhé chị".

Trước khi dịch Covid-19 bùng phát, cô thường xuyên di chuyển giữa Mỹ và Việt Nam vì công việc và gia đình - Ảnh: FB

Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài hơn 20 năm, nghệ sĩ Hồng Đào hoạt động chủ yếu trong nước. Ngoài công việc, bà mẹ hai con dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Cô thường đi chơi, mua sắm cùng những người bạn thân lâu năm. Bên cạnh đó, nữ danh hài vẫn bay về Mỹ để chăm sóc mẹ và hai cô con gái.

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