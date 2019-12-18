Hồng Đăng bất ngờ khoe ảnh thời còn 45kg đen nhẻm, cảm kích vì được bà xã nhận lời yêu

Hậu trường 18/12/2019 15:16

Diễn viên Hồng Đăng khiến fan bất ngờ khi đăng tải ảnh thời còn đi học. Khác với ngoại hình hiện tại, lúc này nam diễn viên đen đúa và gầy khó nhận ra.

Hồng Đăng là nam diễn viên trẻ được yêu thích của phim truyền hình Việt Nam. Với ngoại hình ưa nhìn, Bảo của "Hoa hồng trên ngực trái" thường xuất hiện với hình tượng chàng "soái ca" con nhà giàu.

Trên phim là vậy nhưng ngoài đời, diễn viên Hồng Đăng là ông bố hai con mẫu mực. Sau hơn 10 năm "về chung nhà" với bà xã Anh Đào, cuộc sống hôn nhân viên mãn của nam diễn viên khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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Tổ ấm hạnh phúc của Hồng Đăng và bà xã - Ảnh: FB

Mới đây, Hồng Đăng bất ngờ nhắc lại tình yêu ngày xưa bằng dòng trạng thái xúc động. Anh cảm ơn bà xã vì đã luôn bên cạnh suốt nhiều năm qua.

Hồng Đăng viết: "Rảnh ngồi xem lại ảnh thấy hay thật... Yêu nhau từ hồi học cấp 3, thời điểm đó mình thì như thằng nghiện, cân cả quần áo rét và các loại xích, ví, khóa xe thì được 45kg... Rồi lúc nào cũng lếch thếch vì thích chơi gà chọi từ bé, kaka. Thế mà cô xã vẫn đồng ý lời tỏ tình của mình. Yêu nhau trải qua bao khó khăn biến cố mà luôn bên cạnh mỉm cười và động viên nhau cùng vượt qua. Và giờ có được 2 con nhóc đáng yêu này nữa. Anh thấy mình quá may mắn he he. Cảm ơn bà xã nhiều lắm. Đêm hôm già rồi khó ngủ lại lên cơn sến kaka".

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Trước đó, nam diễn viên nhiều lần lên tiếng bảo vệ bà xã trước những lời chê bai kém sắc - Ảnh: FB

Đặc biệt, anh còn thu hút sự chú ý khi đăng kèm bức ảnh thuở còn đi học. Khác với vẻ "soái ca" hiện tại, lúc này nam diễn viên gầy và đen.

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Fan không nhận ra Hồng Đăng vì nhan sắc thời đi học quá khác so với hiện tại - Ảnh: FB

Dưới bài viết, mọi người liên tục gửi lời chúc hạnh phúc đến vợ chồng nam diễn viên. Dân mạng còn hết lời ngợi khen vợ Hồng Đăng "mát tay" chăm chồng khéo, giúp anh ngày càng phong độ.

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Nam diễn viên tỏ ra bức xúc khi có người vào tận trang cá nhân của mình và buông lời xúc phạm đến vợ.

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