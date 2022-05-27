Hôn lễ sắp cận kề, Minh Hằng bất ngờ làm điều này khiến người hâm mộ đồng loạt gật đầu chấm '10 điểm thanh lịch'

Mới đây, Minh Hằng chính thức xác nhận làm đại sứ một thương hiệu. Tuy nhiên, cư dân mạng lan truyền tin đồn rằng có một "lời nguyền" là hễ có sao Vbiz nào nhận làm đại sứ thì sẽ vô tình mắc những chuyện không hay, ngoài ý muốn, có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp. Chính vì lẽ đó, người hâm mộ không khỏi lo lắng khi biết tin Minh Hằng là đại sứ thương hiệu tiếp theo, đặc biệt là ngày cưới sắp đến gần.

Tuy nhiên, Minh Hằng đã trực tiếp gửi lời động viên tinh thần người hâm mộ bằng câu trả lời khéo léo: "Tích cực lên nào bé ơi. Chuyện của mình là của mình không giống ai hết. Chị không sao đâu nhé bé".

Câu nói này của Minh Hằng có lẽ đã an ủi được fan một phần, giúp họ an tâm hơn và cũng không ảnh hưởng đến danh tiếng của ai cả. Với màn phản hồi đầy tinh tế, cư dân mạng dành nhiều lời khen cho nàng dâu tương lai.

- "Chị mình mạnh mẽ quá, yêu lắm".

- "Ủng hộ chị, chúc chị thành công".

- "Cứ làm tốt làm hết sức mình mọi thứ đều xứng đáng".

- "Chúc nàng thật nhiều sức khỏe, vượt qua mọi khó khăn thử thách và tỏa sáng hơn nữa nè".

Được biết, Minh Hằng sinh năm 1987, hoạt động ở vai trò ca sĩ, diễn viên. Cô được biết đến với nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh nổi tiếng và đoạt giải Mai Vàng hạng mục "Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình được yêu thích" năm 2014.. Hiện cô làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022.

Minh Hằng chuẩn bị đón hôn lễ vào tháng 6 tới - Ảnh: Internet

Minh Hằng đã nhận lời cầu hôn của anh vào ngày 14.3 và chuẩn bị tổ chức hôn lễ vào tháng 6 tới. Minh Hằng cho biết chồng sắp cưới là doanh nhân, hơn cô 10 tuổi. Nữ diễn viên cho hay cô và bạn trai luôn yêu thương, ủng hộ sự nghiệp và động viên đối phương vượt qua nhiều khó khăn. Cô cũng tiết lộ bản thân được bạn trai ủng hộ công việc đóng phim cũng như sản xuất phim của mình.