Hôn lễ của Minh Hằng cận kề, dàn phù dâu được mong đợi nhất sẽ gồm những sao nữ nào?

Hậu trường 27/05/2022 09:42

Đám cưới của Minh Hằng và chồng doanh nhân đang nhận được sự chú ý mạnh mẽ của dân tình và giới truyền thông. Vì vậy, mọi động thái của cặp đôi đều nhận được sự săn đón nồng nhiệt.

Vào dịp Valentine Trắng vừa qua, Minh Hằng đã chia sẻ khoảnh khắc được bạn trai doanh nhân cầu hôn sau 6 năm bên nhau. Ngay sau đó, nữ ca sĩ hiện đang rục rịch chuẩn bị cho hôn lễ vào tháng 6 tới. Cô nàng đã đích thân đi tham khảo địa điểm, lựa chọn váy cưới và nhẫn cưới.

Bên cạnh đó, một trong những thông tin được nhiều người quan tâm nhất về hôn lễ đình đám chính là dàn phù dâu sẽ xuất hiện tại hôn lễ. Sao nữ nào sẽ trở thành phù dâu tại hôn lễ của cặp đôi chính là điều mà nhiều cư dân mạng tò mò và hiếu kỳ.

Hôn lễ của Minh Hằng cận kề, dàn phù dâu được mong đợi nhất sẽ gồm những sao nữ nào? - Ảnh 1
Minh Hằng đang rục rịch chuẩn bị cho hôn lễ vào tháng 6 tới - Ảnh: FBNV

Khả Ngân

Cách đây không lâu, Minh Hằng bất ngờ tiết lộ loạt ảnh tập nhảy cùng nhóm bạn thân Đông Nhi, Hoàng Thùy Linh, Khả Ngân. Theo đó, Minh Hằng và nhóm bạn thân nổi tiếng đang tất bật tập luyện để chuẩn bị cho một tiết mục đặc biệt trong ngày cưới vào tháng 6 này. Đây là món quà mà Minh Hằng mong muốn dành tặng cho ông xã và các khách mời tại hôn lễ sắp tới. Do đó, Khả Ngân cũng được mong chờ sẽ trở thành phù dâu xinh đẹp trong đám cưới của "đàn chị".

Hôn lễ của Minh Hằng cận kề, dàn phù dâu được mong đợi nhất sẽ gồm những sao nữ nào? - Ảnh 2
Khả Ngân cũng có mặt trong đêm Minh Hằng được doanh nhân cầu hôn - Ảnh: FBNV

Hoàng Thùy Linh

Minh Hằng và giọng hát See Tình cũng nằm trong "bộ tứ" thường xuyên có mặt trong các sự kiện quan trọng của đối phương như sinh nhật, lễ Tết,... Do đó, Hoàng Thùy Linh chính là cô nàng đầu tiên được dân tình kỳ vọng trở thành phù dâu cho bạn thân. 

Hôn lễ của Minh Hằng cận kề, dàn phù dâu được mong đợi nhất sẽ gồm những sao nữ nào? - Ảnh 3
Hoàng Thùy Linh và Minh Hằng thường có mặt trong những ngày quan trọng của nhau - Ảnh: Internet

Mai Phương Thúy

Nàng hậu đình đám và Minh Hằng theo nhiều người bạn kể lại, cả hai đều là những người đẹp giàu "ngầm". Trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp và cuộc sống, đôi bạn đồng niên vẫn sát cánh và ủng hộ cuộc sống lẫn sự nghiệp cá nhân của đối phương. Vừa qua, Minh Hằng và Mai Phương Thúy cũng xuất hiện trong sản phẩm âm nhạc "Đôi mi em đang u sầu" của Đông Nhi.

Hôn lễ của Minh Hằng cận kề, dàn phù dâu được mong đợi nhất sẽ gồm những sao nữ nào? - Ảnh 4
Cả hai đều là những người đẹp giàu "ngầm - Ảnh: Internet

Bảo Anh

Cách đây nhiều năm trước, Bảo Anh và Minh Hằng đã từng tham gia một chương trình truyền hình thực tế. Mới đây, cả hai tiếp tục cùng góp mặt trong một dự án nghệ thuật. Nhờ dự án phim người đẹp đã có cơ hội tiếp xúc và gần gũi hơn với nhau, nên nhiều người cho rằng Minh Hằng có thể sẽ ngỏ lời mời Bảo Anh trở thành phù dâu trong ngày trọng đại.

Hôn lễ của Minh Hằng cận kề, dàn phù dâu được mong đợi nhất sẽ gồm những sao nữ nào? - Ảnh 5
Cả hai trở nên thân thiết án nhiều dự án hợp tác chung - Ảnh: Internet

Hiện tại, đám cưới của Minh Hằng và chồng doanh nhân đang là chủ đề nóng thu hút sự chú ý mạnh mẽ của dân tình và giới truyền thông. Mọi động thái của cặp đôi đều nhận được sự săn đón nồng nhiệt từ cư dân mạng. 

Đông Nhi, Hoàng Thuỳ Linh và hội bạn mỹ nhân Vbiz tập nhảy chuẩn bị cho đám cưới Minh Hằng

Đông Nhi, Hoàng Thuỳ Linh và hội bạn mỹ nhân Vbiz tập nhảy chuẩn bị cho đám cưới Minh Hằng

Minh Hằng và nhóm bạn thân đang tất bật cho màn trình diễn đặc biệt tại lễ cưới vào tháng 6 tới.

Xem thêm
Từ khóa:   Minh Hằng sao Việt đám cưới Minh Hằng

TIN MỚI NHẤT

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 39 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 6 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 47 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 37 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An