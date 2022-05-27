Hôn lễ của Minh Hằng cận kề, dàn phù dâu được mong đợi nhất sẽ gồm những sao nữ nào?

Đám cưới của Minh Hằng và chồng doanh nhân đang nhận được sự chú ý mạnh mẽ của dân tình và giới truyền thông. Vì vậy, mọi động thái của cặp đôi đều nhận được sự săn đón nồng nhiệt.

Vào dịp Valentine Trắng vừa qua, Minh Hằng đã chia sẻ khoảnh khắc được bạn trai doanh nhân cầu hôn sau 6 năm bên nhau. Ngay sau đó, nữ ca sĩ hiện đang rục rịch chuẩn bị cho hôn lễ vào tháng 6 tới. Cô nàng đã đích thân đi tham khảo địa điểm, lựa chọn váy cưới và nhẫn cưới. Bên cạnh đó, một trong những thông tin được nhiều người quan tâm nhất về hôn lễ đình đám chính là dàn phù dâu sẽ xuất hiện tại hôn lễ. Sao nữ nào sẽ trở thành phù dâu tại hôn lễ của cặp đôi chính là điều mà nhiều cư dân mạng tò mò và hiếu kỳ.

Minh Hằng đang rục rịch chuẩn bị cho hôn lễ vào tháng 6 tới - Ảnh: FBNV Khả Ngân Cách đây không lâu, Minh Hằng bất ngờ tiết lộ loạt ảnh tập nhảy cùng nhóm bạn thân Đông Nhi, Hoàng Thùy Linh, Khả Ngân. Theo đó, Minh Hằng và nhóm bạn thân nổi tiếng đang tất bật tập luyện để chuẩn bị cho một tiết mục đặc biệt trong ngày cưới vào tháng 6 này. Đây là món quà mà Minh Hằng mong muốn dành tặng cho ông xã và các khách mời tại hôn lễ sắp tới. Do đó, Khả Ngân cũng được mong chờ sẽ trở thành phù dâu xinh đẹp trong đám cưới của "đàn chị". Khả Ngân cũng có mặt trong đêm Minh Hằng được doanh nhân cầu hôn - Ảnh: FBNV Hoàng Thùy Linh Minh Hằng và giọng hát See Tình cũng nằm trong "bộ tứ" thường xuyên có mặt trong các sự kiện quan trọng của đối phương như sinh nhật, lễ Tết,... Do đó, Hoàng Thùy Linh chính là cô nàng đầu tiên được dân tình kỳ vọng trở thành phù dâu cho bạn thân.

Hoàng Thùy Linh và Minh Hằng thường có mặt trong những ngày quan trọng của nhau - Ảnh: Internet Mai Phương Thúy Nàng hậu đình đám và Minh Hằng theo nhiều người bạn kể lại, cả hai đều là những người đẹp giàu "ngầm". Trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp và cuộc sống, đôi bạn đồng niên vẫn sát cánh và ủng hộ cuộc sống lẫn sự nghiệp cá nhân của đối phương. Vừa qua, Minh Hằng và Mai Phương Thúy cũng xuất hiện trong sản phẩm âm nhạc "Đôi mi em đang u sầu" của Đông Nhi. Cả hai đều là những người đẹp giàu "ngầm - Ảnh: Internet Bảo Anh Cách đây nhiều năm trước, Bảo Anh và Minh Hằng đã từng tham gia một chương trình truyền hình thực tế. Mới đây, cả hai tiếp tục cùng góp mặt trong một dự án nghệ thuật. Nhờ dự án phim người đẹp đã có cơ hội tiếp xúc và gần gũi hơn với nhau, nên nhiều người cho rằng Minh Hằng có thể sẽ ngỏ lời mời Bảo Anh trở thành phù dâu trong ngày trọng đại. Cả hai trở nên thân thiết án nhiều dự án hợp tác chung - Ảnh: Internet Hiện tại, đám cưới của Minh Hằng và chồng doanh nhân đang là chủ đề nóng thu hút sự chú ý mạnh mẽ của dân tình và giới truyền thông. Mọi động thái của cặp đôi đều nhận được sự săn đón nồng nhiệt từ cư dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hon-le-cua-minh-hang-can-ke-dan-phu-dau-duoc-mong-doi-nhat-se-gom-nhung-sao-nu-nao-471538.html