Hơn 2 tuần sau khi NS Chí Tài qua đời, Hoài Linh lộ rõ vẻ tiều tụy, mắt thâm quầng khi đi diễn

Hậu trường 27/12/2020 16:23

Những hình ảnh mới nhất của danh hài Hoài Linh sau tang lễ cố NS Chí Tài khiến người hâm mộ không khỏi xót xa.

Vừa qua, danh hài Hoài Linh đã có mặt tại Hà Nội để tham gia biểu diễn trong chương trình “Gặp nhau cuối năm - Xuân phát tài 11”. Đây là lần đầu nam nghệ sĩ xuất hiện trên sân khấu sau sự ra đi của người bạn thân thiết - cố NS Chí Tài.

Được biết, chương trình này vốn dĩ còn có sự tham gia của nghệ sĩ Chí Tài. Theo kế hoạch, Hoài Linh và Chí Tài sẽ biểu diễn cùng nhau trong một tiểu phẩm. Chính vì vậy, khi tiếp tục hoàn thành phần việc dang dở mà thiếu mất người bạn diễn gắn bó hơn 20 năm qua, không khó hiểu khi danh hài Hoài Linh lại buồn đến vậy.

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Nghệ sĩ Xuân Hinh an ủi Hoài Linh trong hậu trường - Ảnh: Internet

Trong những khoảnh khắc hậu trường được ghi lại, Hoài Linh lộ rõ vẻ ngoài tiều tụy, gầy đi nhiều và đôi mắt thâm quầng sau tang lễ của cố NS Chí Tài. Hình ảnh này của “anh Tư” khiến nhiều người không khỏi xót xa.

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Danh hài Hoài Linh gầy thấy rõ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nam nghệ sĩ vẫn cố gắng lấy lại tinh thần để hoàn thành vai diễn của mình trên sân khấu, mang lại tiếng cười cho khán giả.

Trước khi chương trình kết thúc, danh hài Hoài Linh cùng các nghệ sĩ tham gia buổi diễn đã có những giây phút xúc động tưởng nhớ cố nghệ sĩ Chí Tài. Chứng kiến khoảnh khắc này, nhiều khán giả không cầm được nước mắt.

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Khoảnh khắc tưởng nhớ cố nghệ sĩ Chí Tài ngay trên sân khấu khiến nhiều khán giả xúc động - Ảnh: Internet

Hoài Linh nghẹn ngào chia sẻ: “Nếu quý vị xem trong vé sẽ thấy hôm nay thiếu 1 người anh. Thay mặt cho người ấy, cảm ơn quý vị đã yêu thương anh ấy trong thời gian qua”.

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