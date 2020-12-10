Hoài Linh, Việt Hương đăng cáo phó, thông báo sẽ chịu tang vai em trong tang lễ của nghệ sĩ Chí Tài

Hậu trường 10/12/2020 20:13

Thay mặt gia đình lo hậu sự cho cố nghệ sĩ Chí Tài tại Việt Nam, Hoài Linh và Việt Hương sẽ chịu tang vai em trong đám tang người anh thân thiết.

Cách đây ít phút, danh hài Hoài LinhViệt Hương đã cùng đăng cáo phó của cố nghệ sĩ Chí Tài trên trang Facebook cá nhân. Được biết, tang lễ sẽ cử hành tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp (TP.HCM). Lễ viếng của cố danh hài sẽ diễn ra từ 9 giờ đến 16 giờ ngày 12/12.

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Cáo phó của cố nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh: FB

Sau khi gia đình hoàn tất thủ tục, thi hài của nghệ sĩ Chí Tài sẽ được đưa sang Mỹ theo nguyện vọng của gia đình.

Nghệ sĩ Việt Hương cho biết: “Xin phép thông báo! Việt Hương được sự cho phép và ủy quyền của chị Phương Loan, vợ của cố nghệ sĩ Chí Tài, sẽ chịu tang vai em, đại diện và thay mặt gia đình trong tang lễ của anh tại Việt Nam”.

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Hoài Linh và Việt Hương sẽ chịu tang vai em trong tang lễ - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, Hoài Linh cũng sẽ chịu tang vai em trong tang lễ sắp tới. Nam danh hài cũng mong mọi người lưu ý đảm bảo an toàn mùa dịch khi đến viếng nghệ sĩ Chí Tài: “Kính mong quý vị lưu ý và hợp tác cùng chúng tôi khi đến thăm viếng:  Xin quý vị mang khẩu trang, nước rửa tay và phòng dịch cách tốt nhất để đảm bảo sức khỏe cho mình và cộng đồng. Một lần nữa xin chân thành cám ơn quý vị”.

Chiều ngày 9/12, danh hài Chí Tài qua đời vì đột quỵ. Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng nam nghệ sĩ đã không qua khỏi. Ông qua đời ở tuổi 62 và để lại sự nghiệp dang dở với nhiều điều tiếc nuối.

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Từ khóa:   Chí Tài qua đời Việt Hương Hoài Linh

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