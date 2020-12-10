Trường Giang có động thái đầu tiên trên trang cá nhân sau khi nghệ sĩ Chí Tài qua đời

Hậu trường 10/12/2020 17:43

Trước sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Chí Tài, những người đồng nghiệp thân thiết với nam danh hài như Hoài Linh, Trường Giang… không khỏi đau xót.

Chiều qua (9/12), ngay khi nhận được thông tin Chí Tài qua đời vì đột quỵ, Hoài Linh và Trường Giang đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện để nhận thi hài cố nghệ sĩ.

Là người em, người đồng nghiệp thân thiết của Chí Tài trong suốt nhiều năm qua, Trường Giang là một trong những người đau xót nhất.

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Trường Giang là một trong những người em thân thiết của Chí Tài, được cố nghệ sĩ dìu dắt và nâng đỡ trong suốt một khoảng thời gian dài - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của ông xã Hồng Ngọc - doanh nhân Thomas Nguyễn, chàng “Mười khó” đã gọi facetime cho anh, khóc rất nhiều trước sự ra đi của đàn anh Chí Tài và bộc bạch: “Từ nay sẽ không còn ai dịu dàng với em nữa, không còn ai để đánh đàn cho em hát nữa, và anh Chí Tài là người đã chỉ dạy cho em biết tử tế và vị tha hơn trong cuộc sống”.

Cách đây vài giờ, Trường Giang đã có động thái đầu tiên trên trang cá nhân. Cụ thể, nam danh hài đã cập nhật ảnh đại diện là khoảnh khắc vô cùng thân thiết với cố nghệ sĩ Chí Tài. Dù bức ảnh không được rõ nét nhưng cũng đủ để khán giả cảm nhận được tình cảm thân thiết của cả hai.

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Hình ảnh được Trường Giang chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: FB

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng không giấu được sự xúc động: “Không cần nói nhiều, thương tiếc dài dòng, đăng đi đăng lại như một số nghệ sĩ. Hành động của Trường Giang cũng thể hiện sâu sắc tình cảm của anh đối với chú Tài”, “Tạm biệt chú, người nghệ sĩ đã cống hiến hết mình vì nghệ thuật. Cảm ơn chú đã mang lại cho mọi người những tiếng cười cũng như làm cho tuổi thơ con thêm tươi đẹp”…

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