Sang nhà Chí Tài tại Mỹ, chồng Việt Hương hé lộ tình trạng hiện tại của bà xã cố nghệ sĩ, ai nghe cũng xót xa

Hậu trường 10/12/2020 15:34

Vì tình hình dịch bệnh Covid-19, nữ ca sĩ Phương Loan – vợ cố nghệ sĩ Chí Tài vẫn chưa thể về nước nhìn mặt chồng lần cuối.

Sự ra đi đột ngột của Chí Tài chính là nỗi mất mát to lớn nhất đối với gia đình nam nghệ sĩ. Được biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên ca sĩ Phương Loan và ông xã quá cố đã xa nhau nhiều tháng. Cho đến hiện tại, cô vẫn chưa thể về Việt Nam để nhìn mặt ông xã lần cuối. Theo đó, Phương Loan đã ủy quyền cho nghệ sĩ Hoài Linh lo liệu hậu sự.

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Nữ ca sĩ Phương Loan chưa thể về nước vì tình hình dịch bệnh - Ảnh: Internet

Mới đây, ông xã của nghệ sĩ Việt Hương vừa hé lộ tình trạng hiện tại của Phương Loan sau khi nghe tin chồng đột ngột qua đời. Nhạc sĩ Hoài Phương chia sẻ trên trang cá nhân: “Nghe Việt Hương báo: ‘Anh Chí Tài mất rồi’, tôi không tin vào tai mình. Tôi vội vàng lật đật chạy qua đón Hoài Tâm sang xem chị Bé Heo (vợ cố nghệ sĩ Chí Tài - NV) làm sao. Nhìn chị buồn rượi mà không dám khóc theo, sợ chị buồn thêm”.

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Bài đăng của ông xã Việt Hương - Ảnh: FB
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Vợ chồng Việt Hương có mối quan hệ vô cùng thân thiết với gia đình Chí Tài - Ảnh: Internet

Thông tin này khiến nhiều người hâm mộ không khỏi xót xa, ai nấy đều mong nữ ca sĩ Phương Loan sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Bên cạnh đó, ông xã Việt Hương cho biết thêm anh đã cùng bạn bè sắp xếp công việc và chuẩn bị giấy tờ để đón cố nghệ sĩ Chí Tài sang Mỹ tổ chức tang lễ trong 3 đến 4 ngày tới. Theo dự kiến, gia đình Chí Tài sẽ có một buổi cho bạn bè và người hâm mộ đến viếng nam danh hài tại Việt Nam.

Hiện tại, bạn bè, đồng nghiệp và đông đảo khán giả vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi quá đỗi đột ngột của nghệ sĩ Chí Tài.

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