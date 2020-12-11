Hoài Linh thông báo thay đổi giờ viếng NS Chí Tài vào ngày mai, mong mọi người lượng thứ

Danh hài Hoài Linh vừa có thông báo mới nhất gửi đến khán giả và đồng nghiệp về điểm thay đổi trong lễ viếng nghệ sĩ Chí Tài ngày 12/12.
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Ít phút trước, danh hài Hoài Linh vừa đăng tải cáo phó của nghệ sĩ Chí Tài và thông báo thay đổi trong lễ tang ngày mai để mọi người được biết.
Trước đó, nam danh hài thông báo lễ viếng nghệ sĩ Chí Tài sẽ bắt đầu từ 9 giờ sáng ngày 12/12. Tuy nhiên vì muốn mọi thứ được tươm tất hơn, Hoài Linh thông báo lễ viếng sẽ bắt đầu từ 10 giờ đến 16 giờ ngày 12/12.
Hoài Linh đăng công khai trên Facebook: "Thông báo về tang lễ nghệ sĩ Chí Tài. Kính thưa quý cô, chú, anh, chị, em đồng nghiệp, thân hữu và quý vị khán giả.
Vì để chuẩn bị tang lễ nghệ sĩ Chí Tài được tươm tất và tiếp đón quý vị chu đáo. Ban tổ chức tang lễ xin trân trọng kính báo đến quý vị giờ thăm viếng mới sẽ là 10h00 sáng đến 16h00 ngày 12/12/2020.
Thành thật xin lỗi quý vị và mong quý vị lượng thứ và thông cảm cho sự thay đổi này. Chân thành cảm ơn quý vị".
Nghệ sĩ Chí Tài qua đời vào ngày 9/12 vừa qua. Hiện vợ và người thân của cố danh hài đang ở Mỹ, nên Hoài Linh và Việt Hương đang đứng ra lo liệu hậu sự cho đàn anh tại Việt Nam.
Sau lễ viếng, thi hài cố nghệ sĩ Chí Tài sẽ được đưa sang Mỹ an táng theo ý nguyện của gia đình.