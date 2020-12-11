Hoài Linh thông báo thay đổi giờ viếng NS Chí Tài vào ngày mai, mong mọi người lượng thứ

Hậu trường 11/12/2020 16:54

Danh hài Hoài Linh vừa có thông báo mới nhất gửi đến khán giả và đồng nghiệp về điểm thay đổi trong lễ viếng nghệ sĩ Chí Tài ngày 12/12.

Ít phút trước, danh hài Hoài Linh vừa đăng tải cáo phó của nghệ sĩ Chí Tài và thông báo thay đổi trong lễ tang ngày mai để mọi người được biết.

Trước đó, nam danh hài thông báo lễ viếng nghệ sĩ Chí Tài sẽ bắt đầu từ 9 giờ sáng ngày 12/12. Tuy nhiên vì muốn mọi thứ được tươm tất hơn, Hoài Linh thông báo lễ viếng sẽ bắt đầu từ 10 giờ đến 16 giờ ngày 12/12.

Hoài Linh thông báo thay đổi giờ viếng NS Chí Tài vào ngày mai, mong mọi người lượng thứ - Ảnh 1

Hoài Linh thông báo thay đổi giờ viếng NS Chí Tài vào ngày mai, mong mọi người lượng thứ - Ảnh 2
Nghệ sĩ Hoài Linh vừa có thông báo mới nhất về thay đổi thời gian diễn ra lễ viếng danh hài Chí Tài - Ảnh: FB

Hoài Linh đăng công khai trên Facebook: "Thông báo về tang lễ nghệ sĩ Chí Tài. Kính thưa quý cô, chú, anh, chị, em đồng nghiệp, thân hữu và quý vị khán giả.

Vì để chuẩn bị tang lễ nghệ sĩ Chí Tài được tươm tất và tiếp đón quý vị chu đáo. Ban tổ chức tang lễ xin trân trọng kính báo đến quý vị giờ thăm viếng mới sẽ là 10h00 sáng đến 16h00 ngày 12/12/2020.

Thành thật xin lỗi quý vị và mong quý vị lượng thứ và thông cảm cho sự thay đổi này. Chân thành cảm ơn quý vị".

Hoài Linh thông báo thay đổi giờ viếng NS Chí Tài vào ngày mai, mong mọi người lượng thứ - Ảnh 3
Danh hài Chí Tài mất khi không có người thân bên cạnh, Hoài Linh được gia đình cố nghệ sĩ ủy quyền lo liệu tang lễ tại Việt Nam - Ảnh: FB

Nghệ sĩ Chí Tài qua đời vào ngày 9/12 vừa qua. Hiện vợ và người thân của cố danh hài đang ở Mỹ, nên Hoài Linh và Việt Hương đang đứng ra lo liệu hậu sự cho đàn anh tại Việt Nam.

Sau lễ viếng, thi hài cố nghệ sĩ Chí Tài sẽ được đưa sang Mỹ an táng theo ý nguyện của gia đình.

Con gái Thanh Lam sắp kết hôn, hé lộ thân thế 'không phải dạng vừa' của chú rể

Con gái Thanh Lam sắp kết hôn, hé lộ thân thế 'không phải dạng vừa' của chú rể

Hình ảnh Thiện Thanh - con gái Thanh Lam và nhạc sĩ Quốc Trung diện áo dài cô dâu khiến dân mạng trầm trồ, xuýt xoa.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoài Linh đám tang Chí Tài danh hài Chí Tài qua đời

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 3 giờ 4 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 4 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 19 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026