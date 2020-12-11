Con gái Thanh Lam sắp kết hôn, hé lộ thân thế 'không phải dạng vừa' của chú rể

Hình ảnh Thiện Thanh - con gái Thanh Lam và nhạc sĩ Quốc Trung diện áo dài cô dâu khiến dân mạng trầm trồ, xuýt xoa.
- Câu chuyện "giành ăn" và tình cảm khó ai có được như Hoài Linh - Chí Tài
- Thông báo mới nhất của danh hài Hoài Linh về tang lễ của NS Chí Tài, ai đọc cũng xúc động
Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Thanh Lam chia sẻ loạt ảnh con gái đang đi chụp ảnh cưới. Nữ diva nhạc Việt đình đám còn dẫn lời bài thơ "Mẹ" của thi sĩ Xuân Quỳnh để bày tỏ tình yêu thương, cùng nỗi niềm của người mẹ khi con trưởng thành.
Thiện Thanh là con gái chung của Thanh Lam và nhạc sĩ Quốc Trung. Sau khi ba mẹ chia tay, Thiện Thanh và em trai Đăng Quang sống cùng bố. Dù không sống chung nhưng nữ diva vẫn hết lòng quan tâm, chăm sóc hai con.
Được biết, con gái Thanh Lam sinh năm 1996, đã tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ái nữ nhà nghệ sĩ sở hữu giọng hát trong trẻo và từng song ca với mẹ diva nhiều lần.
Theo một số thông tin, hôn lễ của con gái nhạc sĩ Quốc Trung sẽ tổ chức vào tháng 1/2021. Chồng sắp cưới của Thiện Thanh tên Thăng Long, 28 tuổi và từng tham gia cuộc thi Vietnam Idol. Đặc biệt, anh chàng mới tốt nghiệp thạc sĩ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và đang theo đuổi dòng nhạc thính phòng. Chồng sắp cưới của con gái Thanh Lam còn dạy nhạc và điều hành một vài trung tâm nghệ thuật.
Tình yêu của Thiện Thanh được gia đình ủng hộ. Thanh Lam rất vui vì con gái tìm được người cùng chia sẻ đam mê nghệ thuật.