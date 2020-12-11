Con gái Thanh Lam sắp kết hôn, hé lộ thân thế 'không phải dạng vừa' của chú rể

Hình ảnh Thiện Thanh - con gái Thanh Lam và nhạc sĩ Quốc Trung diện áo dài cô dâu khiến dân mạng trầm trồ, xuýt xoa.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Thanh Lam chia sẻ loạt ảnh con gái đang đi chụp ảnh cưới. Nữ diva nhạc Việt đình đám còn dẫn lời bài thơ "Mẹ" của thi sĩ Xuân Quỳnh để bày tỏ tình yêu thương, cùng nỗi niềm của người mẹ khi con trưởng thành.

Thanh Lam khoe ảnh con gái Thiện Thanh diện váy cưới trắng - Ảnh: FB

Thiện Thanh được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp của người mẹ nổi tiếng - Ảnh: FB

Thiện Thanh là con gái chung của Thanh Lam và nhạc sĩ Quốc Trung. Sau khi ba mẹ chia tay, Thiện Thanh và em trai Đăng Quang sống cùng bố. Dù không sống chung nhưng nữ diva vẫn hết lòng quan tâm, chăm sóc hai con.

Được biết, con gái Thanh Lam sinh năm 1996, đã tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ái nữ nhà nghệ sĩ sở hữu giọng hát trong trẻo và từng song ca với mẹ diva nhiều lần.

Thanh Lam ghi lại khoảnh khắc bên con gái trước khi ái nữ bước vào chặng đường mới - Ảnh: FB

Theo một số thông tin, hôn lễ của con gái nhạc sĩ Quốc Trung sẽ tổ chức vào tháng 1/2021. Chồng sắp cưới của Thiện Thanh tên Thăng Long, 28 tuổi và từng tham gia cuộc thi Vietnam Idol. Đặc biệt, anh chàng mới tốt nghiệp thạc sĩ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và đang theo đuổi dòng nhạc thính phòng. Chồng sắp cưới của con gái Thanh Lam còn dạy nhạc và điều hành một vài trung tâm nghệ thuật.

Nữ diva chụp ảnh cùng con gái và con rể - Ảnh: FB

Tình yêu của Thiện Thanh được gia đình ủng hộ. Thanh Lam rất vui vì con gái tìm được người cùng chia sẻ đam mê nghệ thuật.

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