Con gái Thanh Lam sắp kết hôn, hé lộ thân thế 'không phải dạng vừa' của chú rể

Hậu trường 11/12/2020 16:22

Hình ảnh Thiện Thanh - con gái Thanh Lam và nhạc sĩ Quốc Trung diện áo dài cô dâu khiến dân mạng trầm trồ, xuýt xoa.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Thanh Lam chia sẻ loạt ảnh con gái đang đi chụp ảnh cưới. Nữ diva nhạc Việt đình đám còn dẫn lời bài thơ "Mẹ" của thi sĩ Xuân Quỳnh để bày tỏ tình yêu thương, cùng nỗi niềm của người mẹ khi con trưởng thành.

con gai thanh
Thanh Lam khoe ảnh con gái Thiện Thanh diện váy cưới trắng - Ảnh: FB
con gai thanh 1
Thiện Thanh được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp của người mẹ nổi tiếng - Ảnh: FB

Thiện Thanh là con gái chung của Thanh Lam và nhạc sĩ Quốc Trung. Sau khi ba mẹ chia tay, Thiện Thanh và em trai Đăng Quang sống cùng bố. Dù không sống chung nhưng nữ diva vẫn hết lòng quan tâm, chăm sóc hai con.

Được biết, con gái Thanh Lam sinh năm 1996, đã tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ái nữ nhà nghệ sĩ sở hữu giọng hát trong trẻo và từng song ca với mẹ diva nhiều lần.

con gai thanh 3
Thanh Lam ghi lại khoảnh khắc bên con gái trước khi ái nữ bước vào chặng đường mới - Ảnh: FB

Theo một số thông tin, hôn lễ của con gái nhạc sĩ Quốc Trung sẽ tổ chức vào tháng 1/2021. Chồng sắp cưới của Thiện Thanh tên Thăng Long, 28 tuổi và từng tham gia cuộc thi Vietnam Idol. Đặc biệt, anh chàng mới tốt nghiệp thạc sĩ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và đang theo đuổi dòng nhạc thính phòng. Chồng sắp cưới của con gái Thanh Lam còn dạy nhạc và điều hành một vài trung tâm nghệ thuật. 

con gai thanh 4
Nữ diva chụp ảnh cùng con gái và con rể - Ảnh: FB

Tình yêu của Thiện Thanh được gia đình ủng hộ. Thanh Lam rất vui vì con gái tìm được người cùng chia sẻ đam mê nghệ thuật.

Tâm nguyện còn dang dở của NS Chí Tài, ai nấy rưng rưng khi đọc đến điều thứ 2

Tâm nguyện còn dang dở của NS Chí Tài, ai nấy rưng rưng khi đọc đến điều thứ 2

Hiện tại, những hình ảnh và câu chuyện xúc động về nghệ sĩ Chí Tài vẫn không ngừng được bạn bè, đồng nghiệp nhắc đến.

Xem thêm
Từ khóa:   Thanh Lam con gái Thanh Lam kết hôn Thiện Thanh

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 17 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026