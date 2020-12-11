Tâm nguyện còn dang dở của NS Chí Tài, ai nấy rưng rưng khi đọc đến điều thứ 2

Hiện tại, những hình ảnh và câu chuyện xúc động về nghệ sĩ Chí Tài vẫn không ngừng được bạn bè, đồng nghiệp nhắc đến.

Bạn bè, khán giả vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Chí Tài. Hiện tại, danh hài Hoài Linh và Việt Hương đang đứng ra lo liệu tang lễ cho đàn anh trước khi thi hài cố nghệ sĩ được đưa sang Mỹ. Ít ngày qua, những câu chuyện và hình ảnh của nghệ sĩ Chí Tài lúc còn sống được bạn bè, đồng nghiệp liên tục chia sẻ. Đặc biệt, những nguyện vọng chưa thể hoàn thành của nam danh hài khiến công chúng không khỏi xúc động.

Nghệ sĩ Chí Tài qua đời đột ngột, bỏ lại nhiều dự định dang dở - Ảnh: Internet Vừa qua, MC Quốc Thuận chia sẻ lại kỷ niệm khi đến nhà danh hài Chí Tài tại Việt Nam để quay chương trình. Lúc ấy, cố nghệ sĩ đã bật khóc khi nói về nỗi nhớ bà xã Phương Loan. Anh hi vọng hai vợ chồng sẽ sớm đoàn tụ, nhưng hiện tại nguyện vọng đó đã mãi dang dở. Nghệ sĩ Chí Tài từng quay clip tâm sự với vợ: "Anh ở đây một mình lâu quá rồi, không diễn tả được anh nhớ em thế nào. Anh nhớ những món ăn em nấu, cách chăm sóc, lo lắng. Anh nhớ hết. Anh cảm ơn em nhiều, anh sẽ cố gắng sống khỏe để em đỡ lo. Anh mong mình sớm gặp nhau, anh nhớ em".

Khi còn sống, nam nghệ sĩ hài luôn hi vọng sớm đoàn tụ ca sĩ Phương Loan - Ảnh: Internet Là một người đồng nghiệp, người em gắn bó nhiều năm với danh hài Chí Tài, Long Đẹp Trai rơi nước mắt trước sự ra đi của đàn anh. Trong một lần đi quay, nam diễn viên đã nghe cố nghệ sĩ tâm sự về mong ước cuối đời là mở một quán bar nhỏ để thỏa đam mê. Long Đẹp Trai kể lại mong ước của nghệ sĩ Chí Tài: "Sau này không ai mời đi diễn thì anh cứ ra đó mỗi tối, anh cầm ghi-ta đàn. Vợ anh xưa cũng là ca sĩ, anh đàn, em hát... Một quán bar nho nhỏ thôi. Anh đang cố gắng dành dụm tiền để làm cái đó. Khi nào hát không nổi, đàn không nổi, anh lại về Mỹ với chị. Còn làm được, còn hát được thì anh vẫn ở Việt Nam anh làm". Diễn viên Long Đẹp Trai rơi nước mắt kể về tâm nguyện của đàn anh - Ảnh: Internet Hiện tại, gia đình nghệ sĩ Chí Tài đang ở Mỹ. Danh hài Hoài Linh và Việt Hương sẽ lo liệu mọi thủ tục và vấn đề về tang lễ tại Việt Nam. Sau lễ viếng vào ngày 12/12 tại TP. Hồ Chí Minh, thi hài cố nghệ sĩ sẽ được đưa sang Mỹ an táng.

Thông báo mới nhất của danh hài Hoài Linh về tang lễ của NS Chí Tài, ai đọc cũng xúc động Dòng chia sẻ mới nhất của danh hài Hoài Linh về lễ viếng cố nghệ sĩ Chí Tài nhận được sự quan tâm của công chúng.

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