Đàm Vĩnh Hưng nghẹn ngào hé lộ lý do vợ NS Chí Tài dù yêu vẫn để chồng về nước sống một mình

Những chia sẻ của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng về nghệ sĩ Chí Tài và lý do đàn anh chấp nhận sống xa gia đình, người thân tại Mỹ để về nước khiến nhiều người xúc động.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng xúc động đăng tải cáo phó của nghệ sĩ Chí Tài. Nam ca sĩ nghẹn ngào chia sẻ lại kỷ niệm bên đàn anh lúc còn sống và cho biết sẽ đến tiễn cố nghệ sĩ lần cuối.

Cáo phó được chia sẻ rộng rãi để bạn bè, người hâm mộ có thể đến tiễn biệt nghệ sĩ Chí Tài trước khi thi hài được đưa sang Mỹ - Ảnh: FB

Đặc biệt, "ông hoàng nhạc Việt" còn hé lộ lý do vợ danh hài Chí Tài chấp nhận để chồng về Việt Nam sống một mình trong khi cả gia đình đều đang định cư tại Mỹ.

Đàm Vĩnh Hưng viết cho người anh quá cố: "Anh Hoài Linh đã ra cáo phó. Sau 2 ngày bàn bạc nhiều lần với chị Phương Loan để chọn ra giải pháp này!

Sinh thời anh Chí Tài thích vui vẻ trong công việc nên chọn Việt Nam để được sống hết niềm đam mê lên sân khấu!

Có lần em thấy anh nhìn em chăm chú khi hát trong một tiệc sinh nhật! Em hỏi anh sao nhìn dữ vậy cha nội! Anh nói tao nhìn vì tao thèm lên sân khấu! Có lẽ bé Heo hiểu nguồn sống của anh là sân khấu nên đã vui vẻ để anh ở Việt Nam làm nghề!

Chắc chắn nhiều người sẽ đến viếng anh lần cuối. Em sẽ đến tiễn anh! Vùng trời nào đó anh đã đi qua. Người tình còn đây anh nhớ không anh?".

Hiện công chúng vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Chí Tài. Dưới bài viết của MR Đàm, ca sĩ Hồng Ngọc nghẹn ngào: "Cứ mỗi lần đọc status của mọi người nước mắt em lại rơi".

Ngoài đời, Đàm Vĩnh Hưng và Chí Tài là những người anh em thân thiết - Ảnh: FB

Danh hài Chí Tài mất vào ngày 9/12 vì đột quỵ. Anh ra đi để lại nỗi tiếc thương vô bờ với người thân, bạn bè và khán giả. Lễ viếng cố nghệ sĩ sẽ được diễn ra vào ngày 12/12, sau đó thi hài được đưa sang Mỹ theo nguyện vọng của gia đình.

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