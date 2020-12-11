Thông báo mới nhất của danh hài Hoài Linh về tang lễ của NS Chí Tài, ai đọc cũng xúc động

Trên trang cá nhân, danh hài Hoài Linh vừa đăng tải dòng trạng thái mới nhất thông báo về tang lễ của danh hài Hoài Linh. Sau khi tham khảo ý kiến của nhiều nghệ sĩ, anh cho biết đám tang nghệ sĩ Chí Tài sẽ không nhận vòng hoa vì sẽ rất tốn kém và lãng phí.

Hoài Linh thông báo về tang lễ nghệ sĩ Chí Tài ít phút trước - Ảnh: Internet

Nam nghệ sĩ cũng tiết lộ ước nguyện của đàn anh khi còn sống là ra miền Trung cứu trợ lần 2. Tuy nhiên, cố danh hài vẫn chưa hoàn thành thì đã ra đi đột ngột. Bởi vậy, Hoài Linh hi vọng mọi người thay vì mua vòng hoa thì sẽ dùng số tiền đó để lập quỹ riêng cho nghệ sĩ Chí Tài. Sau lễ tang, toàn bộ số tiền sẽ dùng để xây nhà tình thương tặng bà con vùng bão lũ.