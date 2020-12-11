Thông báo mới nhất của danh hài Hoài Linh về tang lễ của NS Chí Tài, ai đọc cũng xúc động

Hậu trường 11/12/2020 10:57

Dòng chia sẻ mới nhất của danh hài Hoài Linh về lễ viếng cố nghệ sĩ Chí Tài nhận được sự quan tâm của công chúng.

Trên trang cá nhân, danh hài Hoài Linh vừa đăng tải dòng trạng thái mới nhất thông báo về tang lễ của danh hài Hoài Linh. Sau khi tham khảo ý kiến của nhiều nghệ sĩ, anh cho biết đám tang nghệ sĩ Chí Tài sẽ không nhận vòng hoa vì sẽ rất tốn kém và lãng phí.

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Hoài Linh thông báo về tang lễ nghệ sĩ Chí Tài ít phút trước - Ảnh: Internet

Nam nghệ sĩ cũng tiết lộ ước nguyện của đàn anh khi còn sống là ra miền Trung cứu trợ lần 2. Tuy nhiên, cố danh hài vẫn chưa hoàn thành thì đã ra đi đột ngột. Bởi vậy, Hoài Linh hi vọng mọi người thay vì mua vòng hoa thì sẽ dùng số tiền đó để lập quỹ riêng cho nghệ sĩ Chí Tài. Sau lễ tang, toàn bộ số tiền sẽ dùng để xây nhà tình thương tặng bà con vùng bão lũ.

Danh hài Hoài Linh chia sẻ: "Kính thưa quý Cô, Chú, Anh, Chị, Em đồng nghiệp cùng bạn bè thân hữu và quý khán giả thương mến nghệ sĩ Chí Tài.

Tham khảo qua một số ý kiến của quý nghệ sĩ và thân hữu. Do thời gian thăm viếng có hạn và sau đó linh cữu nghệ sĩ Chí Tài đưa về Mỹ, nên việc đi vòng hoa viếng sẽ tốn kém và rất lãng phí trong tình hình nhiều nơi còn khó khăn.

Với tâm nguyện nghệ sĩ Chí Tài, anh vẫn còn lời hẹn từ thiện lần thứ 2 tại miền Trung nhưng chưa thực hiện được thì anh đã đột ngột ra đi.

Gia đình và anh em chúng tôi xin phép không nhận vòng hoa viếng, chỉ mong quý vị thay vì đi vòng hoa viếng nghệ sĩ Chí Tài, thì chúng ta nên dùng số tiền hoa này thành lập 1 quỹ riêng cho nghệ sĩ Chí Tài. Sau tang lễ chúng tôi sẽ dùng toàn bộ số tiền vòng hoa đó, thay mặt nghệ sĩ Chí Tài xây những căn nhà tình thương, tặng bà con vừa bị lũ lụt. Bảng tên tặng nhà sẽ là 'nghệ sĩ Chí Tài thương tặng'.

Chúng tôi thiết nghĩ, việc làm này thiết thực hơn và ý nghĩa hơn rất nhiều. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ quý vị".

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Danh hài Chí Tài mất vào ngày 9/12 vì đột quỵ - Ảnh: Internet

Theo thông báo trước đó, lễ viếng nghệ sĩ Chí Tài sẽ diễn ra vào ngày 12/12. Ngay sau đó, thi hài sẽ được đưa về Mỹ an táng theo nguyện vọng của gia đình cố danh hài.

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