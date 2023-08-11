Hoa hậu Ý Nhi lại gây tranh cãi với phát ngôn mới tại triển lãm, dùng từ 'xóa nạn đói, nạn dốt' khiến dư luận dậy sóng!

Hậu trường 11/08/2023 10:02

Phát ngôn mới của tân Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 tiếp tục nhận chỉ trích từ cộng đồng mạng.

Lần đầu xuất hiện trước công chúng sau thời gian dài "ở ẩn" vì những phát ngôn gây tranh cãi của bản thân, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 - Huỳnh Trần Ý Nhi tiếp tục có phát ngôn thu hút sự quan tâm của dư luận khi trả lời chia sẻ của bản thân tại một chương trình triển lãm hôm 28/7 tại TPHCM. Được biết, đây là dự án thiện nguyện, sử dụng doanh thu từ việc bán tranh nhằm quyên góp xây dựng trường nội trú cho các em nhỏ ở vùng núi Tây Nguyên.

Cụ thể, trong buổi triển lãm tranh thiện nguyện, khi được MC hỏi về cảm nhận về buổi triển lãm, Hoa hậu Ý Nhi cho biết: "Thật sự là Ý Nhi, cũng như Top 3 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 là những người luôn mong muốn mang đến giá trị có ích cho cộng đồng... Ý Nhi mong muốn sức ảnh hưởng mà mình cũng như Top 3 đang có để lan tỏa sự nhân ái, yêu thương đến với mọi người nhiều hơn. Từ đó, dự án này cũng được phát triển, để thu thập cho các em nhỏ vùng xa vùng sâu có điều kiện đến trường. Cũng như xóa được nạn đói, nạn dốt ở đây. Ý Nhi thực sự mong muốn lan tỏa được những điều tốt đẹp tới mọi người".  

Hoa hậu Ý Nhi lại gây tranh cãi với phát ngôn mới tại triển lãm, dùng từ 'xóa nạn đói, nạn dốt' khiến dư luận dậy sóng! - Ảnh 1

Hoa hậu Ý Nhi lại gây tranh cãi với phát ngôn mới tại triển lãm, dùng từ 'xóa nạn đói, nạn dốt' khiến dư luận dậy sóng! - Ảnh 2
Hoa hậu Ý Nhi lại gây tranh cãi với phát ngôn mới tại triển lãm

Phát ngôn của Hoa hậu Ý Nhi tiếp tục vấp phải nhiều bình luận trái chiều từ dân mạng. Một số người chỉ trích tân Hoa hậu, cho rằng cách dùng từ của Ý Nhi quá thô, có thể khiến người nghe cảm thấy khó chịu và phật lòng. Tuy nhiên cũng có một số ý kiến cho rằng Hoa hậu Ý Nhi chưa có kinh nghiệm trả lời phỏng vấn, dễ gặp sơ suất về cách dùng từ. Công chúng nên cho Hoa hậu Ý Nhi thêm thời gian trau dồi thêm kiến thức để có những phát ngôn và ứng xử tốt hơn trong tương lai.

Trước đó, khi trở thành tâm điểm chú ý vì có loạt phát ngôn gây tranh cãi, Hoa hậu Ý Nhi cũng đã lên tiếng gửi lời xin lỗi đến khán giả và hứa sẽ cẩn trọng lời nói hơn trong thời gian tới: "Hoa hậu Ý Nhi một lần nữa chân thành gửi lời xin lỗi đến quý vị khán giả về những phát ngôn của mình trên truyền thông. Ý Nhi nghiêm túc nhìn nhận những thiếu sót trong suy nghĩ, và kỹ năng diễn giải trước công chúng của mình. Chính từ đó đã gây ra những tổn thương cho các bạn đồng trang lứa. Sau sự việc này, Ý Nhi đã cùng CEO Phạm Kim Dung có những chia sẻ và nhìn nhận sai phạm trong livestream ngày 29.07.2023 vừa qua. Hôm nay, Ý Nhi một lần nữa gửi lời xin lỗi đến tất cả quý vị, Ý Nhi mong khán giả sẽ tha thứ và cho Ý Nhi cơ hội sửa sai.

Hoa hậu Ý Nhi lại gây tranh cãi với phát ngôn mới tại triển lãm, dùng từ 'xóa nạn đói, nạn dốt' khiến dư luận dậy sóng! - Ảnh 3

Hoa hậu Ý Nhi lại gây tranh cãi với phát ngôn mới tại triển lãm, dùng từ 'xóa nạn đói, nạn dốt' khiến dư luận dậy sóng! - Ảnh 4
Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 hôm 22/7 vừa qua

Ở tuổi 21, Ý Nhi vô cùng biết ơn những may mắn đã đến với mình, biết ơn vì sự ủng hộ, sự tín nhiệm của khán giả và BTC trong suốt hành trình tham gia cuộc thi. Vì thế, Ý Nhi luôn luôn trân trọng danh hiệu và tình yêu của tất cả mọi người. Một lần nữa, Ý Nhi chân thành cảm ơn và xin ghi nhận toàn bộ những đóng góp, chia sẻ của người hâm mộ sắc đẹp Việt Nam. Mong rằng mọi người sẽ mở lòng, đón nhận và cho Ý Nhi thời gian để cải thiện những thiếu sót của mình. Chắc chắn rằng, sai phạm lần này là bài học rất lớn để Ý Nhi nỗ lực, rèn luyện hơn trong tương lai. Ý Nhi xin hứa rằng không bao giờ làm cộng đồng yêu mến sắc đẹp phiền lòng và thất vọng. Xin chân thành cảm ơn và xin lỗi đến tất cả khán giả Việt Nam".

Hoa hậu Ý Nhi lại gây tranh cãi với phát ngôn mới tại triển lãm, dùng từ 'xóa nạn đói, nạn dốt' khiến dư luận dậy sóng! - Ảnh 5

Hoa hậu Ý Nhi lại gây tranh cãi với phát ngôn mới tại triển lãm, dùng từ 'xóa nạn đói, nạn dốt' khiến dư luận dậy sóng! - Ảnh 6
Sau gần 3 tuần đăng quang, người đẹp quê Bình Định liên tục "mất điểm" vì những màn ứng xử trả lời phỏng vấn có phần kém tinh tế

Huỳnh Trần Ý Nhi đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 hôm 22/7 vừa qua. Cô sinh năm 2002, quê Bình Định. Ý Nhi là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM. Ý Nhi là hoa hậu đầu tiên công khai người yêu ngay sau họp báo. Trong khi, trước đây, hầu hết các người đẹp đoạt danh hiệu đều giữ kín vấn đề tình cảm. Thế nhưng, người đẹp quê Bình Định liên tục "mất điểm" vì những màn ứng xử có phần kém tinh tế.   

 

Xuất hiện clip mạo danh Hoa hậu Ý Nhi cầu xin khán giả tha thứ khiến dân mạng xôn xao

Xuất hiện clip mạo danh Hoa hậu Ý Nhi cầu xin khán giả tha thứ khiến dân mạng xôn xao

Mới đây, một đoạn clip liên quan đến Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi đã khiến netizen phản ứng dữ dội.

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