Hoa hậu Đại Dương Đặng Thu Thảo hút mọi ánh nhìn với váy xuyên thấu

Đặng Thu Thảo xinh đẹp hút hồn tại một sự kiện gần đây gây chú ý ống kính truyền thông.

Xuất hiện trong một sự kiện gần đây, người đẹp gây chú ý với hình nhan sắc thu hút và gout thời trang tính tế.

Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2014 sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào của con gái miền Tây và là một trong những người đẹp luôn thu hút truyền thông mỗi khi xuất hiện.

Bộ váy đen phom dáng cổ điển tôn lên đường cong và nhan sắc không tì vết của Thu Thảo. Cô khéo léo kết hợp với clutch cầm tay hàng hiệu sang chảnh để nâng tầm đẳng cấp cho trang phục.

Thu Thảo chọn kiểu tóc phồng tôn lên đường nét khuôn mặt thanh thoát và ngọt ngào, cô chọn lối trang điểm trong gợi cảm và tự tin đọ sắc bên dàn người đẹp tên tuổi khác như Lan Khuê, Trà Ngọc Hằng.

Với số đo 3 vòng lần là 91 - 63 – 90, cô luôn tự tin diện mọi kiểu trang phục từ sexy cho đến gợi cảm.

Xuyên suốt hành trình Hoa hậu Đại dương Việt Nam, Thu Thảo được đánh giá là gương mặt sáng giá và đã chiếm được cảm tình của số đông công chúng khi đăng quang ngôi vị hoa hậu năm đó.

Người đẹp tích cực đầu tư cho hình ảnh ở nhiều lĩnh vực khác nhau và đều đạt được thành công nhất định.

Thu Thảo luôn thu hút và nhận được nhiều khen ngợi khi xuất hiện trước truyền thông. Sau 2 năm đang quang hoa hậu đại dương cô tích cực xây dựng tên tuổi và là một trong những người đẹp có lối sống “sạch” của showbiz.

Photo: Vũ Nguyễn

Stylis: Ti Ak

Makeup: Benny

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-hau-dai-duong-dang-thu-thao-hut-moi-anh-nhin-voi-vay-xuyen-thau-46155.html