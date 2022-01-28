Hờ hững khoe ngực đầy thế nhưng Nhã Phương lại bị netizen nghi bơm ngực vì kích cỡ vòng 1 quá khủng

Hậu trường 28/01/2022 14:49

Rũ bỏ hình tượng dịu dàng, nữ tính, Nhã Phương chính thức gia nhập đường đua mỹ nhân gợi cảm khi liên tục diện những bộ cánh cắt xẻ táo bạo, nhất là màn khoe vòng 1 đầy đặn tại sự kiến mới đây.

Sau khi kết hôn với Trường Giang và sinh con đầu lòng, Nhã Phương luôn nhận được vô số lời khen khi thay đổi 180 độ để trở nên xinh đẹp, quyến rũ hơn. Thay thế phong cách kín đáo thường thấy, nữ diễn viên "Tuổi thanh xuân" nay đã gia nhập hội những mỹ nhân gợi cảm của Vbiz. 

Hờ hững khoe ngực đầy thế nhưng Nhã Phương lại bị netizen nghi bơm ngực vì kích cỡ vòng 1 quá khủng - Ảnh 1
Visual ngày càng lên hương khiến fan hâm nộ không thể rời mắt khỏi.

Vừa qua, một sự kiện ra mắt phim chiếu rạp tại TP.HCM gây chú ý khi quy tụ nhiều ngôi sao đình đám trong showbiz Việt. Tâm điểm thảm đỏ thuộc về sự xuất hiện cực bốc lửa của Nhã Phương. Chiếc đầm đen trễ vai, ôm ngực giúp người đẹp khoe triệt để bờ vai và vòng một "siêu khủng".

Hờ hững khoe ngực đầy thế nhưng Nhã Phương lại bị netizen nghi bơm ngực vì kích cỡ vòng 1 quá khủng - Ảnh 2

Hờ hững khoe ngực đầy thế nhưng Nhã Phương lại bị netizen nghi bơm ngực vì kích cỡ vòng 1 quá khủng - Ảnh 3

Khoe nhan sắc đỉnh cao bên Thúy Ngân, thế nhưng spotlight lại đổ dồn về vòng 1 cực "căng" của Nhã Phương

Không còn là một mẹ bỉm sữa gầy đét như mọi khi, Nhã Phương đầy đặn, gợi cảm tột cùng khi tự tin phô diễn thềm ngực phập phồng trước truyền thông và công chúng. Bên cạnh những chiếc váy cắt xẻ táo bạo khoe lưng trần gợi cảm, eo thon, bà xã Trường Giang còn rất chuộng phong cách trễ nải khi không ít lần diện những chiếc váy quây, để lộ vai trần quyến rũ và o ép vòng 1 tới “bức người”.

Hờ hững khoe ngực đầy thế nhưng Nhã Phương lại bị netizen nghi bơm ngực vì kích cỡ vòng 1 quá khủng - Ảnh 4

Hờ hững khoe ngực đầy thế nhưng Nhã Phương lại bị netizen nghi bơm ngực vì kích cỡ vòng 1 quá khủng - Ảnh 5

Chính thức gia nhập đường đua mỹ nhân gợi cảm, Nhã Phương ngày càng hở bạo khi xuất hiện bên ông xã

Thậm chí trong một khoảnh khắc đứng chung với Thúy Ngân, mẹ 1 con Nhã Phương dù lép vế hơn hẳn về chiều cao nhưng vẫn chiếm trọn spotlight nhờ "giao diện" quyến rũ là đôi gò bồng đào căng mướt như gái đôi mươi. Chẳng phải những khoảnh khắc "full HD", sắc vóc Nhã Phương vẫn cực nét qua ống kính của "team qua đường".

Mặc dù Nhã Phương đã khéo léo dùng tay che chắn lại vòng 1 để không vướng sự cố trang phục nhưng độ gợi cảm ngày càng "tăng level" này vẫn làm khán giả phải đổ dồn sự chú ý.

Hờ hững khoe ngực đầy thế nhưng Nhã Phương lại bị netizen nghi bơm ngực vì kích cỡ vòng 1 quá khủng - Ảnh 6
Khán giả đổ dồn sự chú ý vào vòng 1 o ép của cô nàng

Xuất hiện với phong cách sang chảnh, quyến rũ, chiếc váy đen cúp ngực làm tôn lên vòng một “căng mướt” của bà mẹ một con. Thách thức mắt nhìn, thềm ngực nóng bỏng và sức quyến rũ của bà xã Trường Giang khiến dân tình không thể rời mắt khỏi.

Hờ hững khoe ngực đầy thế nhưng Nhã Phương lại bị netizen nghi bơm ngực vì kích cỡ vòng 1 quá khủng - Ảnh 7

Hờ hững khoe ngực đầy thế nhưng Nhã Phương lại bị netizen nghi bơm ngực vì kích cỡ vòng 1 quá khủng - Ảnh 8

Thế nhưng nhiều người vẫn cho rằng nữ diễn viên đã "bơm ngực" để có thể sở hữu vòng 1 khủng như bây giờ

Sau khi sinh con, vóc dáng của Nhã Phương lên xuống thất thường, lúc thì gợi cảm quyến rũ lúc lại gầy trơ xương khiến dân tình không khỏi lo ngại. Bởi vậy, ai ai cũng bất ngờ trước màn phô diễn vòng 1 gợi cảm này. Ngay dưới phần bình luận, netizen thi nhau dành lời khen cho ngoại hình thăng hạng của cô, tuy nhiên cũng có người đặt ra nghi vấn người đẹp đã "trùng tu" vòng 1.

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