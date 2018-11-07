Hình ảnh H’Nen Niê xuất hiện chính thức trên fanpage Miss Universe, bất ngờ trước phản ứng của cư dân mạng quốc tế

Hậu trường 07/11/2018 15:57

Sở hữu nhan sắc nóng bỏng và gợi cảm, H'Hen Niê được người hâm mộ trong và ngoài nước dành nhiều kỳ vọng khi chinh chiến tại Miss Universe – Hoa hậu Hoàn vũ 2018.

Miss Universe 2018 sẽ chính thức khởi động từ đầu tháng 12. Cuộc thi năm nay sẽ được tổ chức tại đất nước Thái Lan. Như vậy là chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa, H’Hen Niê sẽ đại diện cho Việt Nam đem chuông đi đánh xứ người.

Hình ảnh H’Nen Niê xuất hiện chính thức trên fanpage Miss Universe, bất ngờ trước phản ứng của cư dân mạng quốc tế - Ảnh 1
H'Hen Niê gây ấn tượng với vẻ đẹp cá tính, gai góc không bị trộn lẫn - Ảnh: Internet

Sở hữu chiều cao 1,72m, H'Hen Niê gây ấn tượng bởi vẻ đẹp khỏe khoắn, nóng bỏng và hình thể cân đối. Cô cũng là một trong số những người đẹp có lối trình diễn tự tin và tràn đầy năng lượng cùng sức hút vô cùng nổi bật.

Mới đây nhất, hình ảnh của đại diện Việt Nam chính thức xuất hiện trên trang chủ cũng như fanpage cuộc thi. Nhờ sở hữu vẻ đẹp cá tính và khác biệt, H'Hen Niê đã nhận được “cơn mưa” lời khen từ cộng đồng mạng quốc tế. Thậm chí nhiều người còn cho rằng H'Hen Niê sẽ giành ngôi vị cao tại cuộc thi.

Hình ảnh H’Nen Niê xuất hiện chính thức trên fanpage Miss Universe, bất ngờ trước phản ứng của cư dân mạng quốc tế - Ảnh 2
Không chỉ người hâm mộ Việt Nam, khán giả quốc tế cũng thể hiện sự yêu thích trước nhan sắc của cô – Ảnh: Internet

Hình ảnh H’Nen Niê xuất hiện chính thức trên fanpage Miss Universe, bất ngờ trước phản ứng của cư dân mạng quốc tế - Ảnh 3

Hình ảnh H’Nen Niê xuất hiện chính thức trên fanpage Miss Universe, bất ngờ trước phản ứng của cư dân mạng quốc tế - Ảnh 4

Khán giả quốc tế yêu thích sắc đẹp của đại diện Việt Nam - Ảnh: Fanpage Miss Universe

Một số bình luận của khán giả quốc tế:

“Tôi hy vọng cô ấy sẽ có mặt trong top 5, tình yêu gửi đến từ Philippines”.

“Tôi nghĩ Việt Nam sẽ là Hoa hậu Hoàn vũ tiếp theo. Tôi lựa chọn và ủng hộ H'Hen Niê. Tình yêu gửi đến từ Indonesia”.

“Tôi thực sự yêu vẻ đẹp của đại diện Việt Nam”.

“Cô ấy quá đẹp và nổi bật. Tôi chắc chắn cô ấy sẽ có được thứ hạng cao hoặc có thể là người chiến thắng”.

“Tôi thích nụ cười của cô ấy”.

Không chỉ nhận được sự ủng hộ của khán giả trong và ngoài nước, H'Hen Niê còn được chuyên trang sắc đẹp Missosology đưa vào danh sách dự đoán những thí sinh tiềm năng có mặt trong top 5 của cuộc thi.

Hình ảnh H’Nen Niê xuất hiện chính thức trên fanpage Miss Universe, bất ngờ trước phản ứng của cư dân mạng quốc tế - Ảnh 5
H'Hen Niê được dự đoán sẽ lọt vào top 5 Hoa hậu Hoàn Vũ 2018 - Ảnh: Internet

Cuộc thi năm nay được đánh giá là khốc liệt nhất trong lịch sử với kỷ lục 95 thí sinh tham gia cùng tỷ lệ chọi cực cao. Thế nhưng người hâm mộ Việt Nam vẫn đặt lòng tin và chờ đợi thành tích tốt nhất của H'Hen Niê tại đấu trường này.

Công bố top ba trang phục dân tộc cho H'Hen Niê tại Miss Universe 2018

Công bố top ba trang phục dân tộc cho H'Hen Niê tại Miss Universe 2018

Top 3 trang phục dân tộc cho Hoa hậu H’Hen Niê tại Miss Universe 2018 đã lộ diện. Đó là: Bánh mì (Phạm Phước Điền), Phố cổ (Nguyễn Đình Thuận), Ngũ hổ (Nguyễn Đặng Thanh Nhàn).

Xem thêm
Từ khóa:   H'Hen Niê Miss Universe 2018 Hoa hậu Hoàn vũ

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Tâm sự 39 phút trước
Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 39 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 39 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42