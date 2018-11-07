Hình ảnh H’Nen Niê xuất hiện chính thức trên fanpage Miss Universe, bất ngờ trước phản ứng của cư dân mạng quốc tế

Sở hữu chiều cao 1,72m, H'Hen Niê gây ấn tượng bởi vẻ đẹp khỏe khoắn, nóng bỏng và hình thể cân đối. Cô cũng là một trong số những người đẹp có lối trình diễn tự tin và tràn đầy năng lượng cùng sức hút vô cùng nổi bật.

Miss Universe 2018 sẽ chính thức khởi động từ đầu tháng 12. Cuộc thi năm nay sẽ được tổ chức tại đất nước Thái Lan. Như vậy là chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa, H’Hen Niê sẽ đại diện cho Việt Nam đem chuông đi đánh xứ người.

Mới đây nhất, hình ảnh của đại diện Việt Nam chính thức xuất hiện trên trang chủ cũng như fanpage cuộc thi. Nhờ sở hữu vẻ đẹp cá tính và khác biệt, H'Hen Niê đã nhận được “cơn mưa” lời khen từ cộng đồng mạng quốc tế. Thậm chí nhiều người còn cho rằng H'Hen Niê sẽ giành ngôi vị cao tại cuộc thi.

Khán giả quốc tế yêu thích sắc đẹp của đại diện Việt Nam - Ảnh: Fanpage Miss Universe

Một số bình luận của khán giả quốc tế:

“Tôi hy vọng cô ấy sẽ có mặt trong top 5, tình yêu gửi đến từ Philippines”.

“Tôi nghĩ Việt Nam sẽ là Hoa hậu Hoàn vũ tiếp theo. Tôi lựa chọn và ủng hộ H'Hen Niê. Tình yêu gửi đến từ Indonesia”.

“Tôi thực sự yêu vẻ đẹp của đại diện Việt Nam”.

“Cô ấy quá đẹp và nổi bật. Tôi chắc chắn cô ấy sẽ có được thứ hạng cao hoặc có thể là người chiến thắng”.

“Tôi thích nụ cười của cô ấy”.

Không chỉ nhận được sự ủng hộ của khán giả trong và ngoài nước, H'Hen Niê còn được chuyên trang sắc đẹp Missosology đưa vào danh sách dự đoán những thí sinh tiềm năng có mặt trong top 5 của cuộc thi.

H'Hen Niê được dự đoán sẽ lọt vào top 5 Hoa hậu Hoàn Vũ 2018 - Ảnh: Internet

Cuộc thi năm nay được đánh giá là khốc liệt nhất trong lịch sử với kỷ lục 95 thí sinh tham gia cùng tỷ lệ chọi cực cao. Thế nhưng người hâm mộ Việt Nam vẫn đặt lòng tin và chờ đợi thành tích tốt nhất của H'Hen Niê tại đấu trường này.