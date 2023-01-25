Hiền Hồ xuất hiện với thần thái sang chảnh trong dịp Tết, hiếm hoi 'trình làng' siêu xe G63 trị giá 9 tỷ sau drama 'anh em nương tựa' với đại gia U60

Dù đã lên tiếng xin lỗi sau dram tình cảm chấn động nhưng đến hiện tại, mọi động thái của Hiền Hồ luôn được các diễn đàn mạng xã hội chia sẻ rầm rộ, dân tình cũng bàn tán vô cùng xôn xao.

Cách đây ít tháng, Hiền Hồ là cái tên gây bão mạng xã hội vì ồn ào tình ái với đại gia U60. Hàng loạt hình ảnh tình tứ, thân mật giữa giọng ca sinh năm 1997 cùng với vị đại gia này được chia sẻ rầm rộ cõi mạng. Điều này khiến cô bị khán giả chỉ trích và đồng loạt tẩy chay.

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Hiền Hồ đã đăng tải một đoạn clip ngắn lái vừa lái xe vừ hát. Dù chỉ là hát chay, song nữ ca sĩ vẫn thể hiện tài năng ca hát thu hút sự quan tâm của khán giả.

Hiền Hồ hiếm hoi xuất hiện bên chiếc xe đầy drama.

Đáng chú ý, đây cũng là lần hiếm hoi Hiền Hồ xuất hiện bên chiếc G63 của mình sau khi drama kết thúc. Trong lần xuất hiện này, Hiền Hồ cũng diện đồ đơn giản và trẻ trung nhưng không kém phần xinh đẹp và rạng rỡ. Đây có lẽ cũng là thời điểm Hiền Hồ đi chúc Tết mọi người.

Sau drama "anh em nương tựa", nữ ca sĩ đã viết tâm thư xin lỗi đến khán giả. Theo đó, Hiền Hồ gửi lời xin lỗi đến gia đình, khán giả, người hâm mộ, những người liên quan trong vụ ồn ào, nữ ca sĩ đồng thời nhận hết những lời chỉ trích.

Cô cũng cho rằng những hành động của mình xuất phát từ những suy nghĩ chưa thấu đáo, chín chắn, dẫn tới nhiều hệ lụy. Khép lại tâm thư, giọng ca trẻ cũng mong nhận được sự cảm thông, bao dung từ mọi người.

Hiện tại, hình ảnh này của Hiền Hồ đang thu hút sự quan tâm rất lớn. Trước đó, cô nàng từng chia sẻ: "Xác định theo con đường nghệ thuật, làm nghệ sĩ thì phải chấp nhận thị phi. Mà khi một người làm gì người ta cũng không để ý nữa thì đó là điểm rơi rồi. Tôi không muốn như thế một tí nào. Tôi vẫn muốn khán giả nhớ tới tôi bằng sản phẩm âm nhạc nhiều hơn là những việc ngoài lề".