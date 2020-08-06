Hiếm lắm Việt Hương mới khoe ảnh bên chồng con, nhưng mái tóc tém của cô là thứ gây chú ý nhất

Ở tuổi ngoài 40, nghệ sĩ Việt Hương được khen ngợi bởi nhan sắc rạng ngời, xinh đẹp. Với mái tóc ngắn cá tính, nữ nghệ sĩ hài trông trẻ trung hơn so với tuổi thật.

Việt Hương là nghệ sĩ hài đắt show của làng giải trí Việt hiện nay. Cô được sự yêu mến của khán giả bởi tính cách gần gũi, những phát ngôn hài hước luôn mang đến tiếng cười cho mọi người. Bên cạnh sự nghiệp thành công, "vợ Sáu Bảnh" được ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Dù vợ chồng Việt Hương thường phải xa nhau do công việc, nhưng tình cảm của họ vẫn rất mặn nồng. Đầu tháng 7 vừa qua, vợ chồng Việt Hương làm tiệc kỷ niệm 14 năm bên nhau tại Mỹ - Ảnh: FB Sau thời gian tất bật chạy show, hiện nghệ sĩ Việt Hương đang ở Mỹ. Tranh thủ lúc nghỉ dịch, nữ nghệ sĩ dành thời gian bên cạnh gia đình, vun vén tình cảm với chồng và con gái.

Mới đây, Việt Hương thu hút sự chú ý khi đăng tải bức ảnh gia đình 3 thành viên ngập tràn hạnh phúc. Trong ảnh, cô diện đồ cùng tông với ông xã Hoài Phương và con gái. Bức ảnh được mọi người đặc biệt quan tâm, bởi đây là lần hiếm hoi Việt Hương công khai ảnh gia đình lên mạng xã hội. Khoe ảnh gia đình hạnh phúc, cô được khen ngày càng trẻ trung sành điệu ở tuổi 44 - Ảnh: FB Dưới bài viết, rất nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ dành lời khen cho vẻ ngoài xinh xắn của con gái Việt Hương. Bé Elyza Phương Vy được nhận xét giống ba Hoài Phương, đặc biệt là nụ cười. Mọi người còn bày tỏ sự ngưỡng mộ với cuộc sống hạnh phúc của Việt Hương và gửi lời chúc tốt đẹp đến tổ ấm của nữ nghệ sĩ.

Việt Hương ngày càng thăng hạng nhan sắc - Ảnh: FB Cô gây ấn tượng bởi mái tóc tém cá tính - Ảnh: FB Bên cạnh đó, không ít fan hâm mộ tỏ ra bất ngờ bởi diện mạo khác lạ của bà mẹ một con. Mái tóc ngắn giúp nữ nghệ sĩ trông cá tính và trẻ trung hơn ở tuổi 44. Việt Hương chia sẻ, cô có niềm đam mê lớn với kiểu tóc tém. Dù nhiều khán giả thích nữ nghệ sĩ để tóc dài, nhưng cô vẫn muốn làm theo sở thích của bản thân. Việt Hương cho biết, cô có thể đội tóc giả để phù hợp với mọi vai diễn.

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