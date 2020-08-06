Con gái Ốc Thanh Vân mặc đồ 'chất chơi', mới 7 tuổi đã được ba mẹ cưng chiều muốn gì cũng có

Hậu trường 06/08/2020 15:49

Dù còn nhỏ tuổi, nhưng con gái Ốc Thanh Vân đã sớm bộc lộ máu nghệ sĩ. Bé Linh Đan biết diện đồ thời trang và tạo dáng vô cùng thần thái trước ống kính.

Nhắc đến Ốc Thanh Vân, công chúng sẽ nghĩ ngay đến bà mẹ đông con nhất nhì showbiz Việt. 3 nhóc tỳ kháu khỉnh nhà nữ MC luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Mỗi khi "lên sóng", các bé lại giúp trang cá nhân của mẹ hot rần rần.

Mới đây, MC Ốc Thanh Vân khiến bạn bè, người hâm mộ phấn khích khi đăng tải loạt ảnh con gái cưng lên trang cá nhân. Trong ảnh, bé Linh Đan diện đồ cực chất, đứng tạo dáng chuyên nghiệp như người mẫu. Đáng yêu nhất là biểu cảm gương mặt lạnh lùng, thần thái của cô bé trước ống kính. Được biết, đây là trang phục con gái Ốc Thanh Vân được mẹ chuẩn bị để tập nhảy bài hát của BlackPink.

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Linh Đan được ba mẹ đầu tư trang phục 'chất lừ' - Ảnh: FB

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Cô bé được khen thần thái, tạo dáng chuyên nghiệp như người mẫu - Ảnh: FB

Nói về độ chiều chuộng các con, diễn viên Ốc Thanh Vân cũng thuộc top đầu. Dù bận rộn, nhưng cô luôn quan tâm đến sở thích và đam mê của các bé. 

Ốc Thanh Vân chia sẻ: "Mami, con muốn học tiếng Hàn. Ok luôn. Và Coca và Cola đã được học tiếng Hàn với thầy 9 tháng qua.

Mami, con muốn tập nhảy K-Pop. Ok liền con. Và mời cô giáo về tập cho con.

Mami, con cần đồ style vầy để con nhảy cho có cảm giác. Ok luôn con. Hú liền và có ngay mấy set rất là kim chi. Từ quần áo, giày, túi, mắt kiếng... full combo".

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Với trang phục công chúa, cô bé đáng yêu hết nấc - Ảnh: FB
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Ốc Thanh Vân rất chăm chút cho 'công chúa nhỏ', hai mẹ con kết hợp để tung ra nhiều bộ ảnh độc đáo - Ảnh: FB

Dưới bài viết, mọi người dành lời khen cho vẻ đáng yêu của con gái Ốc Thanh Vân. Diễn viên Lan Phương bày tỏ: "Con gái chất ghê". Ca sĩ Phạm Thanh Thảo thích thú viết: "Trời ơi... nhìn y dân K-Pop thứ thiệt rồi! Yêu hết sức!".

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