H’Hen Niê thừa nhận đang yêu: ‘Anh ấy hơn 3 tuổi, làm truyền thông, rất thương Hen và gia đình’

Hồi mới đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H'Hen Niê khiến người hâm mộ thích thú khi tiết lộ mình còn rất ngây ngô và chưa biết tình yêu là gì. Cô thừa nhận mình khá tò mò về điều này và thừa nhận chưa từng có mối tình đầu. Tuy nhiên, trong một cuộc trò chuyện mới đây, khi được hỏi về chuyện vẫn "ế", Hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ bất ngờ: "Cái câu ế đó là Hen chia sẻ của ngày trước còn bây giờ Hen chưa tuyên bố gì nên mọi người đừng suy luận”.

Đặc biệt, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cũng bất ngờ nhắc đến người đàn ông cô đang tìm hiểu. Chân dài này cho biết đó là mẫu người đàn ông mình thích, rất quan tâm cô và gia đình.

H’Hen Niê thừa nhận người này là mối tình đầu của mình, hơn cô 3 tuổi, làm ngành truyền thông. Người đẹp Tây Nguyên cũng tiết lộ, đó là một người đàn ông rất bình thường như bao người khác. Ngoài ra, H’Hen Niê cho biết cô là một người rất nhõng nhẽo trong tình yêu.

Hình ảnh đại diện Việt Nam tự tin thể hiện phần trình diễn của mình trên đấu trường nhan sắc quốc tế - Ảnh: Internet

H'Hen Niê giơ cao cờ đỏ sao vàng trên sân khấu chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới 2018 sau khi tạo nên kỳ tích - Ảnh: FBNV

2018 có thể nói là một năm thành công rực rỡ của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê. Việc được gọi tên vào Top 5 Miss Universe 2018 đã tạo nên kỳ tích cho nhan sắc Việt. Đây là lần đầu đại diện Việt Nam được lọt sâu vào một cuộc thi hoa hậu lâu đời và uy tín nhất thế giới. Hiện tại H'Hen Niê là một trong những cái tên nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu mến của khán giả cả nước.