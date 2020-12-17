Hé lộ những điều ít biết về NS Chí Tài, nghẹn ngào khi nghe kỷ niệm anh giả gái để râu

Hậu trường 17/12/2020 16:04

Nghệ sĩ Cát Phượng vô cùng xúc động khi kể lại những kỷ niệm đáng nhớ bên cố danh hài Chí Tài sau nhiều lần hợp tác.

Nghệ sĩ Chí Tài mất vào ngày 9/12 vì đột quỵ. Dù đã nhiều ngày trôi qua, nhưng đồng nghiệp và khán giả vẫn không ngừng nhắc về anh trong sự xót thương.

chi tai qua doi
Nghệ sĩ Chí Tài để lại nỗi thương tiếc lớn cho đồng nghiệp và người hâm mộ khi qua đời - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, Cát Phượng cũng đăng tải dòng tâm sự về người đồng nghiệp đáng kính. Nữ nghệ sĩ kể lại giây phút nhận tin danh hài Chí Tài qua đời, cô đã khóc như một đứa trẻ.

Cát Phượng viết: "Thương anh lắm, một người anh quá thiện lành. Mỗi khi tập chương trình hoặc một liveshow nào đó, anh em nghệ sĩ luôn thích chọc ghẹo anh vì cái tâm tính dễ thương của anh. Anh không hề giận mà vẫn nở nụ cười hề hề rất Chí Tài của anh. Anh đi tập chưa bao giờ đi muộn, lúc tập anh không bao giờ lấn lướt anh em".

chi tai qua doi 1
Cát Phượng và Chí Tài là những nghệ sĩ rất thân thiết - Ảnh: Internet

Cát Phượng xúc động kể lại kỷ niệm từng làm việc với nghệ sĩ Chí Tài. "Nhớ khi em làm chương trình, anh nói với em: Phượng em cho anh đóng bà Tiên xấu nghe. Tại vì anh có làm bà Tiên đẹp cũng không đẹp được cho nên anh hóa trang bà Tiên xấu nghe em. Anh không cạo râu nghe. Rồi anh cười hí hí rất cưng... Anh khoe anh đã đi mua áo ngực để mặc cho ra nhân vật nữ. Cát nói: anh để em mua, anh đừng mua. Anh nói: thôi, em lo đủ thứ. Để chuyện này anh lo cho. Gửi tiền lại thì anh không lấy", cô chia sẻ.

chi tai qua doi 3
Nghệ sĩ Chí Tài giả gái trong một vai diễn - Ảnh: FB

Hiện thi hài nghệ sĩ Chí Tài đã được đưa về Mỹ. Ngày 18/12, lễ viếng cố danh hài sẽ diễn ra tại đây.

Có với nhau 3 mặt con, Xuân Bắc và vợ vẫn 'tình bể bình' thế này đây, làm dân mạng phát hờn

Có với nhau 3 mặt con, Xuân Bắc và vợ vẫn 'tình bể bình' thế này đây, làm dân mạng phát hờn

Nghệ sĩ Xuân Bắc và bà xã Hồng Nhung khéo léo vun đắp cho cuộc sống vợ chồng luôn tươi mới và ngọt ngào sau nhiều năm kết hôn.

Xem thêm
Từ khóa:   Chí Tài qua đời Cát Phượng danh hài Chí Tài

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 20 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 35 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 20 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026