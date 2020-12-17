Hé lộ những điều ít biết về NS Chí Tài, nghẹn ngào khi nghe kỷ niệm anh giả gái để râu

Nghệ sĩ Cát Phượng vô cùng xúc động khi kể lại những kỷ niệm đáng nhớ bên cố danh hài Chí Tài sau nhiều lần hợp tác.

Nghệ sĩ Chí Tài mất vào ngày 9/12 vì đột quỵ. Dù đã nhiều ngày trôi qua, nhưng đồng nghiệp và khán giả vẫn không ngừng nhắc về anh trong sự xót thương.

Nghệ sĩ Chí Tài để lại nỗi thương tiếc lớn cho đồng nghiệp và người hâm mộ khi qua đời - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, Cát Phượng cũng đăng tải dòng tâm sự về người đồng nghiệp đáng kính. Nữ nghệ sĩ kể lại giây phút nhận tin danh hài Chí Tài qua đời, cô đã khóc như một đứa trẻ.

Cát Phượng viết: "Thương anh lắm, một người anh quá thiện lành. Mỗi khi tập chương trình hoặc một liveshow nào đó, anh em nghệ sĩ luôn thích chọc ghẹo anh vì cái tâm tính dễ thương của anh. Anh không hề giận mà vẫn nở nụ cười hề hề rất Chí Tài của anh. Anh đi tập chưa bao giờ đi muộn, lúc tập anh không bao giờ lấn lướt anh em".



Cát Phượng và Chí Tài là những nghệ sĩ rất thân thiết - Ảnh: Internet

Cát Phượng xúc động kể lại kỷ niệm từng làm việc với nghệ sĩ Chí Tài. "Nhớ khi em làm chương trình, anh nói với em: Phượng em cho anh đóng bà Tiên xấu nghe. Tại vì anh có làm bà Tiên đẹp cũng không đẹp được cho nên anh hóa trang bà Tiên xấu nghe em. Anh không cạo râu nghe. Rồi anh cười hí hí rất cưng... Anh khoe anh đã đi mua áo ngực để mặc cho ra nhân vật nữ. Cát nói: anh để em mua, anh đừng mua. Anh nói: thôi, em lo đủ thứ. Để chuyện này anh lo cho. Gửi tiền lại thì anh không lấy", cô chia sẻ.

Nghệ sĩ Chí Tài giả gái trong một vai diễn - Ảnh: FB

Hiện thi hài nghệ sĩ Chí Tài đã được đưa về Mỹ. Ngày 18/12, lễ viếng cố danh hài sẽ diễn ra tại đây.

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