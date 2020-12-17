Có với nhau 3 mặt con, Xuân Bắc và vợ vẫn 'tình bể bình' thế này đây, làm dân mạng phát hờn

Nghệ sĩ Xuân Bắc và bà xã Hồng Nhung khéo léo vun đắp cho cuộc sống vợ chồng luôn tươi mới và ngọt ngào sau nhiều năm kết hôn.

Nghệ sĩ Xuân Bắc là gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình. Không chỉ được đánh giá cao về khả năng diễn xuất, "Nam Tào" còn được khán giả mến mộ khi lấn sân sang làm MC. Với sự hoạt ngôn cùng lối dẫn hài hước, anh là một trong những nghệ sĩ đất Bắc được yêu thích nhất hiện nay.

Đặc biệt, Xuân Bắc còn được ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân viên mãn bên bà xã Hồng Nhung. Hiện tại, cặp đôi đã có với nhau 3 cậu con trai thông minh, ngoan ngoãn.

Hình ảnh ngọt ngào của vợ chồng nghệ sĩ - Ảnh: FB

3 cậu nhóc nhà Xuân Bắc thường xuyên được ba mẹ cho lộ diện trên Facebook - Ảnh: FB

Mới đây, giảng viên Nguyễn Hồng Nhung - vợ Xuân Bắc gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc tình tứ ôm eo ông xã. Đây là lần hiếm hoi cô đăng ảnh 2 vợ chồng ngọt ngào lên mạng thế này.

Bà mẹ 3 con còn đăng kèm triết lý về cuộc sống: "Không phải ngẫu nhiên mà có những người phụ nữ dù không quá giàu có, không phải quá thành công, nhưng họ vẫn rạng ngời và hạnh phúc. Tất cả đều là vì chân lý sống. Nếu bạn có cho mình những chân lý sống đúng đắn, cuộc đời bạn sẽ nở hoa, còn bằng không thì ngược lại, coi như cuộc sống bế tắc".

Hôn nhân hạnh phúc của vợ chồng Xuân Bắc khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FB

Chỉ ít phút sau khi đăng tải, bức ảnh thể hiện tình cảm ngọt ngào của vợ chồng nghệ sĩ Xuân Bắc nhận về hàng ngàn lượt like và vô số bình luận. Bạn bè và dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ với cuộc sống hôn nhân của cặp đôi.

Mọi người xuýt xoa: "Tuyệt vời và mỹ mãn quá, 2 vợ chồng quá đẹp đôi", "Câu cuộc đời nở hoa hoá ra là anh học của chị", "Tự nhiên trông giống nhau nhỉ", "Anh chị hạnh phúc quá. Thật ngưỡng mộ"...

Những người phụ nữ từng đi ngang đời NSND Công Lý Trước khi chuẩn bị kết hôn với bạn gái kém 15 tuổi vào tháng 1/2021 tới đây, nghệ sĩ Công Lý đã trải qua 3 mối tình gắn bó, sâu đậm.

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