Hé lộ nguyên nhân khiến ca sĩ Như Quỳnh chấp nhận làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con gái

Hậu trường 08/10/2019 16:40

Sau đổ vỡ hôn nhân, ca sĩ Như Quỳnh lần đầu trải lòng về nguyên nhân khiến cô chấp nhận làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con nơi xứ người gần 10 năm qua.

Nữ ca sĩ Như Quỳnh là một trong những nghệ sĩ hàng đầu của dòng nhạc quê hương trữ tình. Cô được khán giả yêu mến qua hàng loạt ca khúc nổi tiếng như: Người tình mùa đông, Duyên phận, Nối lại tình xưa, Không bao giờ quên anh...

Hé lộ nguyên nhân khiến ca sĩ Như Quỳnh chấp nhận làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con gái - Ảnh 1
Ca sĩ Như Quỳnh được rất nhiều khán giả yêu mến - Ảnh: Internet

Sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng giọng hát ngọt ngào, Như Quỳnh trở thành hình mẫu của biết bao kẻ si tình. Tuy nhiên, đường tình duyên của cô lại vô cùng lận đận. Trải qua nhiều mối tình dang dở, cô kết hôn với Nguyễn Thắng –một kiến trúc sư không lưu có vẻ ngoài điển trai như tài tử Hàn Quốc.

Hé lộ nguyên nhân khiến ca sĩ Như Quỳnh chấp nhận làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con gái - Ảnh 2

Khi đã có tuổi, Như Quỳnh mới quyết định lập gia đình - Ảnh: Internet

Năm 2007, cặp đôi đón con gái đầu lòng Melody Đông Nghi. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không kéo dài được lâu, cô trở thành mẹ đơn thân ở tuổi 40 tuổi. Hiện tại, Như Quỳnh vẫn lẻ bóng một mình và không màng đến chuyện tình cảm.

Mới đây, hình ảnh con gái Như Quỳnh đã khiến nhiều khán giả bất ngờ vì cô bé quá xinh xắn, đáng yêu. Thậm chí Melody Đông Nghi còn cao gần bằng mẹ dù chỉ mới 12 tuổi. 

Chia sẻ về quyết định một mình nuôi con nơi xứ người sau đổ vỡ hôn nhân, ca sĩ Như Quỳnh cho biết cô chỉ muốn tập trung cho công việc và gia đình. 

Hé lộ nguyên nhân khiến ca sĩ Như Quỳnh chấp nhận làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con gái - Ảnh 3
Như Quỳnh và con gái - Ảnh: Internet

Dù không muốn nhắc lại cuộc hôn nhân đổ vỡ nhưng Như Quỳnh cho biết, quan điểm của cô là chia tay vẫn quý mến và coi nhau như bạn. Nói về chuyện tình cảm riêng tư, giọng ca “Duyên phận” chia sẻ, cô có cha già và con nhỏ cần chăm sóc nên không nghĩ nhiều đến chuyện đi bước nữa.

Hé lộ nguyên nhân khiến ca sĩ Như Quỳnh chấp nhận làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con gái - Ảnh 4
Ở tuổi 49, Như Quỳnh hài lòng với cuộc sống hiện tại - Ảnh: Internet

Như Quỳnh tiết lộ sau khi mẹ mất, cô liên tục đi hát để quên đi nỗi buồn. Lần này cô trở về Việt Nam để tham gia một sự kiện nghệ thuật diễn ra tại Hà Nội.

Ảnh hiếm của con gái Như Quỳnh, 12 tuổi đã cao gần bằng mẹ, ngày càng xinh đẹp

Ảnh hiếm của con gái Như Quỳnh, 12 tuổi đã cao gần bằng mẹ, ngày càng xinh đẹp

Bẵng đi một thời gian, con gái ca sĩ Như Quỳnh - bé Melody Đông Nghi đã cao lớn phổng phao, xinh xắn ra dáng thiếu nữ.

Xem thêm
Từ khóa:   Như Quỳnh con gái Như Quỳnh sao việt ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 3 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 4 giờ 8 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 5 giờ 8 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 6 giờ 8 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026