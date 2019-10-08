Hé lộ nguyên nhân khiến ca sĩ Như Quỳnh chấp nhận làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con gái

Sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng giọng hát ngọt ngào, Như Quỳnh trở thành hình mẫu của biết bao kẻ si tình. Tuy nhiên, đường tình duyên của cô lại vô cùng lận đận. Trải qua nhiều mối tình dang dở, cô kết hôn với Nguyễn Thắng –một kiến trúc sư không lưu có vẻ ngoài điển trai như tài tử Hàn Quốc.

Nữ ca sĩ Như Quỳnh là một trong những nghệ sĩ hàng đầu của dòng nhạc quê hương trữ tình. Cô được khán giả yêu mến qua hàng loạt ca khúc nổi tiếng như: Người tình mùa đông, Duyên phận, Nối lại tình xưa, Không bao giờ quên anh...

Năm 2007, cặp đôi đón con gái đầu lòng Melody Đông Nghi. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không kéo dài được lâu, cô trở thành mẹ đơn thân ở tuổi 40 tuổi. Hiện tại, Như Quỳnh vẫn lẻ bóng một mình và không màng đến chuyện tình cảm.

Mới đây, hình ảnh con gái Như Quỳnh đã khiến nhiều khán giả bất ngờ vì cô bé quá xinh xắn, đáng yêu. Thậm chí Melody Đông Nghi còn cao gần bằng mẹ dù chỉ mới 12 tuổi.

Chia sẻ về quyết định một mình nuôi con nơi xứ người sau đổ vỡ hôn nhân, ca sĩ Như Quỳnh cho biết cô chỉ muốn tập trung cho công việc và gia đình.

Như Quỳnh và con gái - Ảnh: Internet

Dù không muốn nhắc lại cuộc hôn nhân đổ vỡ nhưng Như Quỳnh cho biết, quan điểm của cô là chia tay vẫn quý mến và coi nhau như bạn. Nói về chuyện tình cảm riêng tư, giọng ca “Duyên phận” chia sẻ, cô có cha già và con nhỏ cần chăm sóc nên không nghĩ nhiều đến chuyện đi bước nữa.

Ở tuổi 49, Như Quỳnh hài lòng với cuộc sống hiện tại - Ảnh: Internet

Như Quỳnh tiết lộ sau khi mẹ mất, cô liên tục đi hát để quên đi nỗi buồn. Lần này cô trở về Việt Nam để tham gia một sự kiện nghệ thuật diễn ra tại Hà Nội.