Ảnh hiếm của con gái Như Quỳnh, 12 tuổi đã cao gần bằng mẹ, ngày càng xinh đẹp

Có sự nghiệp thành công, được khán giả trong và ngoài nước yêu quý nhưng ca sĩ Như Quỳnh lại khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Theo một vài thông tin được tiết lộ, hiện cô đã ly hôn và làm mẹ đơn thân. Mới đây, giọng ca hải ngoại khiến mọi người chú ý khi bất ngờ khoe con gái với công chúng.

Ca sĩ Như Quỳnh khoe khoảnh khắc đời thường bên con gái cưng - Ảnh: FB

Đây là lần hiếm hoi nữ ca sĩ đăng ảnh con gái. Chỉ mới 12 tuổi nhưng bé Đông Nghi đã lớn phổng phao và cao gần bằng mẹ. Cô bé được mọi người khen ngợi hết lời khi thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ. Sở hữu gương mặt xinh xắn, làn da trắng và nụ cười rạng rỡ, con gái Như Quỳnh hứa hẹn sẽ là mỹ nhân trong tương lai.