Ảnh hiếm của con gái Như Quỳnh, 12 tuổi đã cao gần bằng mẹ, ngày càng xinh đẹp

Hậu trường 28/08/2019 11:13

Bẵng đi một thời gian, con gái ca sĩ Như Quỳnh - bé Melody Đông Nghi đã cao lớn phổng phao, xinh xắn ra dáng thiếu nữ.

Có sự nghiệp thành công, được khán giả trong và ngoài nước yêu quý nhưng ca sĩ Như Quỳnh lại khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Theo một vài thông tin được tiết lộ, hiện cô đã ly hôn và làm mẹ đơn thân. Mới đây, giọng ca hải ngoại khiến mọi người chú ý khi bất ngờ khoe con gái với công chúng.

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Ca sĩ Như Quỳnh khoe khoảnh khắc đời thường bên con gái cưng - Ảnh: FB

Đây là lần hiếm hoi nữ ca sĩ đăng ảnh con gái. Chỉ mới 12 tuổi nhưng bé Đông Nghi đã lớn phổng phao và cao gần bằng mẹ. Cô bé được mọi người khen ngợi hết lời khi thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ. Sở hữu gương mặt xinh xắn, làn da trắng và nụ cười rạng rỡ, con gái Như Quỳnh hứa hẹn sẽ là mỹ nhân trong tương lai.

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Ở tuổi 49, cô được khen trẻ trung khi chụp ảnh cùng con gái cưng - Ảnh: FB

Xinh đẹp, tài năng và có sự nghiệp thành công, tuy nhiên đường tình duyên của giọng ca Duyên phận lại khá truân chuyên. Nữ ca sĩ kết hôn khá muộn, tuy nhiên hạnh phúc chỉ tồn tại ngắn ngủi. Cô sinh con gái đầu lòng năm 2007, không lâu sau Như Quỳnh chia tay và nhận lỗi về mình vì không cho chồng một mái ấm gia đình thực sự. Dù đã "đường ai nấy đi" nhưng chồng cũ vẫn rất quan tâm con gái Đông Nghi.

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Ảnh hiếm hoi Như Quỳnh bên con gái và chồng cũ - Ảnh: Internet
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Gương mặt xinh xắn, đáng yêu của Đông Nghi ngày bé - Ảnh: Internet
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Hiện Như Quỳnh sống cùng con gái tại Mỹ, thi thoảng cô bay về Việt Nam chạy show - Ảnh: Internet

Trước đó, Như Quỳnh từng tiết lộ đã tìm được tình yêu mới. Dù vậy, nữ ca sĩ vẫn không muốn tái hôn vì sợ con gái tủi thân.

Stress đến mức giật động kinh, Như Quỳnh còn phải đau đầu trước kẻ giả mạo, bôi xấu danh dự của mình

Stress đến mức giật động kinh, Như Quỳnh còn phải đau đầu trước kẻ giả mạo, bôi xấu danh dự của mình

Trên trang cá nhân, ca sĩ Như Quỳnh chia sẻ rằng đang có kẻ giả mạo liên lạc với bầu show, bạn bè, người thân để bôi nhọ tên tuổi của mình.

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Từ khóa:   Như Quỳnh con gái Như Quỳnh

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