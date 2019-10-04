Hé lộ hình ảnh hiếm hoi về con trai duy nhất của MC Thanh Bạch và nghệ sĩ Xuân Hương

Giữa lúc lùm xùm của MC Thanh Bạch và Xuân Hương vẫn chưa lắng dịu, thông tin về người con trai duy nhất của cả hai cũng thu hút sự quan tâm của công chúng.
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Thanh Bạch và Xuân Hương từng được xem là cặp đôi vàng của sân khấu hài kịch những năm 90. Các tiểu phẩm hài của cả hai gây nên tiếng vang lớn và để lại dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng. Thế nhưng, phía sau sự hào nhoáng ấy là một cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc.
Sau 13 năm "đường ai nấy đi", nghệ sĩ Xuân Hương bất ngờ lên tiếng kể về cuộc sống hôn nhân như "địa ngục trần gian" của mình và MC Thanh Bạch. Với văn phong trào phúng, mỉa mai đầy sâu cay, cô khiến người đọc ngỡ ngàng, chua xót khi tiết lộ những điều chưa bao giờ được kể về đời sống hôn nhân.
Qua đó, công chúng biết được rằng Thanh Bạch và Xuân Hương có một người con trai chung tên Lê Thanh Tú. Theo một vài thông tin ít ỏi được hé lộ, năm 2007, con trai của cặp đôi từng tham gia một cuộc thi dẫn chương trình tại Mỹ. Anh giành giải khuyến khích sau khi tranh tài với hơn 2.000 thí sinh.
Sau cuộc thi, anh không xuất hiện cùng bố mẹ hay tham gia chương trình truyền hình mà tập trung học tập. Nghệ sĩ Xuân Hương cho biết, cô không áp đặt mà để con trai theo đuổi đam mê của mình. Vào đầu năm 2017, nghệ sĩ Xuân Hương từng chia sẻ rằng con trai đã đi theo bố.
Hiện người hâm mộ vẫn đang chờ cô tiếp tục cho ra lò phần tiếp theo trong drama dài tập này.