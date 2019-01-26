Hé lộ cuộc sống Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo sau hai tháng kết hôn với đại gia miền Tây

Sau đám cưới với vị đại gia trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo đã từ bỏ cuộc sống showbiz và chuyên tâm với công việc nhà chồng.
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Mới đây, Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo đã chia sẻ lên trang cá nhân những bức ảnh đời thường tại quê hương chồng. Từ khi kết hôn, Thu Thảo rời xa showbiz hoàn toàn và trở thành người vợ hiền đúng nghĩa.
Cô không còn diện váy áo lộng lẫy, trang điểm chỉn chu nữa mà ăn mặc rất giản dị để hòa nhập với cuộc sống mới. Hiện tại, vợ chồng cô đang sống tại thành phố Long Xuyên - tỉnh An Giang. Nhờ khả năng ăn nói khéo léo cùng bản tính chịu khó, Thu Thảo rất được lòng nhà chồng và bà con lối xóm.
Đám cưới Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo và doanh nhân Phúc Thành diễn ra vào ngày 25/11/2018 tại Cần Thơ và An Giang. Hôn lễ thu hút sự chú ý của truyền thông và khán giả bởi sự xa hoa trong từng khâu tổ chức.
Được biết, chồng Hoa hậu Đại dương là một đại gia khét tiếng trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng. Cặp đôi đã có ba năm hẹn hò lãng mạn trước khi quyết định về chung nhà.