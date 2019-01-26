Hé lộ cuộc sống Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo sau hai tháng kết hôn với đại gia miền Tây

Mới đây, Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo đã chia sẻ lên trang cá nhân những bức ảnh đời thường tại quê hương chồng. Từ khi kết hôn, Thu Thảo rời xa showbiz hoàn toàn và trở thành người vợ hiền đúng nghĩa.

Cô không còn diện váy áo lộng lẫy, trang điểm chỉn chu nữa mà ăn mặc rất giản dị để hòa nhập với cuộc sống mới. Hiện tại, vợ chồng cô đang sống tại thành phố Long Xuyên - tỉnh An Giang. Nhờ khả năng ăn nói khéo léo cùng bản tính chịu khó, Thu Thảo rất được lòng nhà chồng và bà con lối xóm.