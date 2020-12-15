Hé lộ biệt thự hoành tráng của Quý Bình và vợ tổng giám đốc, nhìn qua đã biết 'không phải dạng vừa'

"Nhà của chàng! Từ trong sân nhà đến ngoài vườn. Hoa lá, rau quả đua nhau nở hoa khoe sắc", doanh nhân Ngọc Tiền chia sẻ.

Mới đây, doanh nhân Ngọc Tiền gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh bên ngoài biệt thự hoành tráng của ông xã Quý Bình . Đây là nơi cặp đôi chung sống sau khi kết hôn.

Dù chỉ đăng tải một vài hình ảnh bên ngoài nhưng công chúng cũng phần nào thấy được độ hoành tráng của căn biệt thự. Nam diễn viên trồng rất nhiều hoa hồng khiến không gian sống trở nên lung linh hơn.

Nhìn đâu cũng ngập tràn sắc hoa tươi thắm - Ảnh: Internet

Sau nhiều lần hoãn vì dịch, hôn lễ của Quý Bình đã tổ chức vào ngày 14/12 - Ảnh: Internet

Trước đó, Quý Bình đã hé lộ một số hình ảnh về nơi đang sống. Căn nhà vô cùng hoành tráng, ước tính giá trị không hề nhỏ. Được biết, nam diễn viên hoàn thiện cơ ngơi này từ năm 2019. Biệt thự được Quý Bình chuẩn bị để sống với vợ sau khi cưới.

Toàn cảnh biệt thự nhìn từ bên ngoài - Ảnh: Internet

Nam diễn viên thiết kế tận 2 cổng ra vào - Ảnh: Internet

Tối 14/12, hôn lễ của Quý Bình và bạn gái doanh nhân đã được tổ chức long trọng tại một khách sạn lớn ở TP. Hồ Chí Minh. Vợ nam diễn viên tên Ngọc Tiền, là tổng giám đốc một công ty bất động sản lớn.

Được biết, cặp đôi có 3 năm yêu nhau trước khi quyết định làm đám cưới. Mối quan hệ của Quý Bình và Ngọc Tiền được gia đình ủng hộ.