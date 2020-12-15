Hé lộ biệt thự hoành tráng của Quý Bình và vợ tổng giám đốc, nhìn qua đã biết 'không phải dạng vừa'

Hậu trường 15/12/2020 16:45

Có thể thấy, diễn viên Quý Bình đã dốc rất nhiều tiền bạc và công sức để xây dựng và trang trí căn biệt thự hoành tráng này.

Mới đây, doanh nhân Ngọc Tiền gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh bên ngoài biệt thự hoành tráng của ông xã Quý Bình. Đây là nơi cặp đôi chung sống sau khi kết hôn.

"Nhà của chàng! Từ trong sân nhà đến ngoài vườn. Hoa lá, rau quả đua nhau nở hoa khoe sắc", doanh nhân Ngọc Tiền chia sẻ.

Hé lộ biệt thự hoành tráng của Quý Bình và vợ tổng giám đốc, nhìn qua đã biết 'không phải dạng vừa' - Ảnh 1
Một vài hình ảnh về biệt thự hoành tráng của Quý Bình - Ảnh: Internet

Hé lộ biệt thự hoành tráng của Quý Bình và vợ tổng giám đốc, nhìn qua đã biết 'không phải dạng vừa' - Ảnh 2

Hé lộ biệt thự hoành tráng của Quý Bình và vợ tổng giám đốc, nhìn qua đã biết 'không phải dạng vừa' - Ảnh 3
Nhìn từ bên ngoài, căn biệt thự vô cùng thơ mộng khi được bao phủ bởi hoa hồng - Ảnh: Internet

Dù chỉ đăng tải một vài hình ảnh bên ngoài nhưng công chúng cũng phần nào thấy được độ hoành tráng của căn biệt thự. Nam diễn viên trồng rất nhiều hoa hồng khiến không gian sống trở nên lung linh hơn.

Hé lộ biệt thự hoành tráng của Quý Bình và vợ tổng giám đốc, nhìn qua đã biết 'không phải dạng vừa' - Ảnh 4

Hé lộ biệt thự hoành tráng của Quý Bình và vợ tổng giám đốc, nhìn qua đã biết 'không phải dạng vừa' - Ảnh 5
Nhìn đâu cũng ngập tràn sắc hoa tươi thắm - Ảnh: Internet
Hé lộ biệt thự hoành tráng của Quý Bình và vợ tổng giám đốc, nhìn qua đã biết 'không phải dạng vừa' - Ảnh 6
Sau nhiều lần hoãn vì dịch, hôn lễ của Quý Bình đã tổ chức vào ngày 14/12 - Ảnh: Internet

Trước đó, Quý Bình đã hé lộ một số hình ảnh về nơi đang sống. Căn nhà vô cùng hoành tráng, ước tính giá trị không hề nhỏ. Được biết, nam diễn viên hoàn thiện cơ ngơi này từ năm 2019. Biệt thự được Quý Bình chuẩn bị để sống với vợ sau khi cưới.

Hé lộ biệt thự hoành tráng của Quý Bình và vợ tổng giám đốc, nhìn qua đã biết 'không phải dạng vừa' - Ảnh 7
Toàn cảnh biệt thự nhìn từ bên ngoài - Ảnh: Internet
Hé lộ biệt thự hoành tráng của Quý Bình và vợ tổng giám đốc, nhìn qua đã biết 'không phải dạng vừa' - Ảnh 8
Nam diễn viên thiết kế tận 2 cổng ra vào - Ảnh: Internet

Tối 14/12, hôn lễ của Quý Bình và bạn gái doanh nhân đã được tổ chức long trọng tại một khách sạn lớn ở TP. Hồ Chí Minh. Vợ nam diễn viên tên Ngọc Tiền, là tổng giám đốc một công ty bất động sản lớn.

Được biết, cặp đôi có 3 năm yêu nhau trước khi quyết định làm đám cưới. Mối quan hệ của Quý Bình và Ngọc Tiền được gia đình ủng hộ.

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