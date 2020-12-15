Jennifer Phạm diện bikini gợi cảm e ấp bên chồng đại gia, nhan sắc mẹ 4 con gây ngỡ ngàng

Cuộc sống hôn nhân viên mãn của Hoa hậu Jennifer Phạm và doanh nhân Đức Hải sau 8 năm "về chung nhà" được công chúng ngưỡng mộ.
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Sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn với ca sĩ Quang Dũng, Hoa hậu Jennifer Phạm đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. 8 năm sau khi kết hôn, cô và chồng đại gia thoải mái thể hiện tình yêu dành cho nhau khiến công chúng ngưỡng mộ.
Mới đây, Jennifer Phạm gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh "tình bể bình" bên doanh nhân Đức Hải. Vợ chồng nàng hậu vừa có chuyến du lịch nghỉ dưỡng vô cùng vui vẻ.
Hoa hậu Châu Á tại Mỹ 2006 nhắn nhủ: "Tình yêu là sự đồng điệu lạ kỳ của hai trái tim, như hoà chung một nhịp, là chia sẻ, là gắn kết, là xem ai đó như cả thế giới, là muốn bên ai đó cả một đời".
Dù đã trải qua 4 lần sinh nở, nhưng nhan sắc và vóc dáng của nàng hậu vẫn rất thanh mảnh. Cô tự tin tạo dáng với bikini, khoe trọn đường cong cơ thể "chuẩn không cần chỉnh".
Jennifer Phạm tái hôn với danh nhân Đức Hải vào năm 2012. Sau 8 năm chung sống hạnh phúc, cặp đôi lần lượt chào đón 3 nhóc tỳ đáng yêu ra đời. Con gái út của cặp đôi chào đời vào đầu năm 2020.
Kết hôn đã lâu và có chung 3 người con, nhưng tình cảm của vợ chồng Hoa hậu Jennifer Phạm vẫn mặn nồng như ngày mới cưới. Mỗi năm, cặp đôi luôn dành thời gian đưa nhau đi du lịch, vun đắp tình cảm vợ chồng.