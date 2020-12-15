Lộ thực đơn thượng hạng trong hôn lễ của Quý Bình và vợ tổng giám đốc

Hậu trường 15/12/2020 14:03

Trong hôn lễ tối 14/12, diễn viên Quý Bình và bà xã doanh nhân đã lựa chọn những món ăn sang trọng nhất để tiếp đón khách mời.

Sau hôn lễ tại nhà riêng, tối 14/12, diễn viên Quý Bình và bà xã doanh nhân đã tổ chức tiệc cưới tại TP. Hồ Chí Minh. Hôn lễ được chuẩn bị chu đáo trong không gian ngoài trời và trang trí theo phong cách cổ điển ngập sắc hoa.

Lộ thực đơn thượng hạng trong hôn lễ của Quý Bình và vợ tổng giám đốc - Ảnh 1
Quý Bình hạnh phúc nắm tay cô dâu trong ngày cưới - Ảnh: Internet

Vì muốn giữ không gian riêng tư, Quý Bình và vợ tổ chức tiệc cưới kín đáo và hạn chế truyền thông tác nghiệp. Khách mời cũng hạn chế khoảng hơn 200, hầu hết là người thân và những đồng nghiệp rất thân của chú rể như: Cát Tường, Võ Hạ Trâm, Lâm Khánh Chi, Nguyên Vũ, vợ chồng Huỳnh Đông, Vân Trang, Bình Minh, Kim Tuyến...

Lộ thực đơn thượng hạng trong hôn lễ của Quý Bình và vợ tổng giám đốc - Ảnh 2
Vợ Quý Bình, Ngọc Tiền là tổng giám đốc của một công ty bất động sản - Ảnh: Ineternet

Để phù hợp với không gian sang trọng của buổi lễ và khách mời, vợ chồng Quý Bình cũng cân nhắc kỹ lưỡng khi chọn thực đơn. Cụ thể, thực đơn cặp đôi chọn đãi khách gồm 6 món.

Khách khai vị bằng ba loại bánh: sandwich phô mai, bánh tart xúc xích và bánh nhân thịt ghẹ.

Món chính được chế biến từ những nguyên liệu đắt tiền: mực chiên giòn sốt cocktail, gỏi thịt bò đút lò với bông thiên lý, cá bớp chiên giòn xốt cà chua và bào ngư hầm gân nai cùng nấm đông cô. Tráng miệng với kem Brulle đốt đường cát nâu.

Lộ thực đơn thượng hạng trong hôn lễ của Quý Bình và vợ tổng giám đốc - Ảnh 3
Thực đơn đắt đỏ trong đám cưới Quý Bình - Ảnh: Internet

Được biết, cặp đôi đã chuẩn bị cho sự kiện trọng đại của đời mình từ 1 năm trước. Tuy nhiên vì dịch bệnh, hôn lễ nhiều lần bị dời lại cho đến nay.

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