Chồng Việt Hương thông báo những lưu ý khi tham gia tang lễ của NS Chí Tài tại Mỹ vào ngày 18/12

Hậu trường 15/12/2020 15:01

Hiện tại, thi hài của cố nghệ sĩ Chí Tài đã về đến Mỹ, gia đình đang sắp xếp mọi thứ tươm tất cho tang lễ vào ngày 18/12 tới đây.

Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Hoài Phương - chồng Việt Hương vừa viết thông báo mới nhất về tang lễ của nghệ sĩ Chí Tài. Thay mặt gia đình cố danh hài, anh lưu ý bạn bè và khán giả đến viếng phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn.

dam tang chi tai
Cáo phó tang lễ nghệ sĩ Chí Tài tại Mỹ được đăng tải công khai - Ảnh: FB

Hoài Phương viết: "Tuân theo luật lệ của tiểu bang California đang trong thời kỳ đóng cửa để phòng chống dịch bệnh cũng như để bảo đảm an toàn cho tang quyến cùng quý vị khi đến viếng thăm và tham dự tang lễ của nghệ sĩ Chí Tài, chúng tôi xin phép đề nghị chúng ta hãy thực hiện các biện pháp phòng ngừa như: Đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 6 feet (tương đương 1,8m), tránh tiếp xúc trực tiếp như bắt tay và ôm xã giao".

Được biết, hiện tại nhà quàn tại Mỹ đã hoàn tất việc chuẩn bị cho lễ viếng vào ngày 18/12. Lễ an táng linh cữu cố nghệ sĩ Chí Tài sẽ diễn ra vào ngày 19/12, thi hài được hỏa táng.

dam tang chi tai 1
Hiện thi hài cố nghệ sĩ đã được đưa đến Mỹ an toàn, tuy nhiên ca sĩ Phương Loan vẫn chưa được gặp - Ảnh: FB

Nghệ sĩ Chí Tài qua đời vào ngày 9/12 vì đột quỵ, hưởng thọ 62 tuổi. Sự ra đi đột ngột của danh hài để lại nỗi tiếc thương lớn cho bạn bè, đồng nghiệp và khán giả hâm mộ. Ngày 12/12 vừa qua, nghệ sĩ Hoài Linh và Việt Hương đã tổ chức lễ viếng long trọng tại Việt Nam cho cố danh hài Chí Tài trước khi đưa thi hài sang Mỹ an táng.

Lộ thực đơn thượng hạng trong hôn lễ của Quý Bình và vợ tổng giám đốc

Lộ thực đơn thượng hạng trong hôn lễ của Quý Bình và vợ tổng giám đốc

Trong hôn lễ tối 14/12, diễn viên Quý Bình và bà xã doanh nhân đã lựa chọn những món ăn sang trọng nhất để tiếp đón khách mời.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng Việt Hương đám tang Chí Tài nghệ sĩ Chí Tài qua đời

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 39 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 2 giờ 39 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 54 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026