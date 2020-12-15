Chồng Việt Hương thông báo những lưu ý khi tham gia tang lễ của NS Chí Tài tại Mỹ vào ngày 18/12

Hiện tại, thi hài của cố nghệ sĩ Chí Tài đã về đến Mỹ, gia đình đang sắp xếp mọi thứ tươm tất cho tang lễ vào ngày 18/12 tới đây.

Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Hoài Phương - chồng Việt Hương vừa viết thông báo mới nhất về tang lễ của nghệ sĩ Chí Tài. Thay mặt gia đình cố danh hài, anh lưu ý bạn bè và khán giả đến viếng phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn.



Cáo phó tang lễ nghệ sĩ Chí Tài tại Mỹ được đăng tải công khai - Ảnh: FB

Hoài Phương viết: "Tuân theo luật lệ của tiểu bang California đang trong thời kỳ đóng cửa để phòng chống dịch bệnh cũng như để bảo đảm an toàn cho tang quyến cùng quý vị khi đến viếng thăm và tham dự tang lễ của nghệ sĩ Chí Tài, chúng tôi xin phép đề nghị chúng ta hãy thực hiện các biện pháp phòng ngừa như: Đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 6 feet (tương đương 1,8m), tránh tiếp xúc trực tiếp như bắt tay và ôm xã giao".

Được biết, hiện tại nhà quàn tại Mỹ đã hoàn tất việc chuẩn bị cho lễ viếng vào ngày 18/12. Lễ an táng linh cữu cố nghệ sĩ Chí Tài sẽ diễn ra vào ngày 19/12, thi hài được hỏa táng.

Hiện thi hài cố nghệ sĩ đã được đưa đến Mỹ an toàn, tuy nhiên ca sĩ Phương Loan vẫn chưa được gặp - Ảnh: FB

Nghệ sĩ Chí Tài qua đời vào ngày 9/12 vì đột quỵ, hưởng thọ 62 tuổi. Sự ra đi đột ngột của danh hài để lại nỗi tiếc thương lớn cho bạn bè, đồng nghiệp và khán giả hâm mộ. Ngày 12/12 vừa qua, nghệ sĩ Hoài Linh và Việt Hương đã tổ chức lễ viếng long trọng tại Việt Nam cho cố danh hài Chí Tài trước khi đưa thi hài sang Mỹ an táng.

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