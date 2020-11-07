Hậu giảm cân, Lê Phương tái xuất màn ảnh nhỏ nhưng lại lộ nhan sắc thật gây choáng

Nhan sắc hậu giảm cân của nữ diễn viên Lê Phương trong “Xin chào hạnh phúc” khiến nhiều khán giả chú ý.

Lê Phương không còn là cái tên xa lạ đối với những ai yêu thích các bộ phim truyền hình Việt Nam như Gạo nếp gạo tẻ, Tường vi cánh mỏng, Mây trắng ngang trời, Vó ngựa trời Nam... Không chỉ xinh đẹp, cô nàng còn gây ấn tượng với khả năng diễn xuất giàu cảm xúc và biến hóa đa dạng qua từng nhân vật.

Năm 2017, Lê Phương kết hôn với chồng trẻ Trung Kiên và hạ sinh con gái thứ hai một năm sau đó. Từ đó, cô dần tạm ngưng các hoạt động nghệ thuật để tập trung chăm sóc gia đình nhỏ.

Sau gần 2 năm vắng bóng, nữ diễn viên Lê Phương đã chính thức trở lại làng giải trí với dự án phim truyền hình mới “Xin chào hạnh phúc”.

Lê Phương xinh đẹp hậu giảm cân - Ảnh: Internet

Trong phim, Lê Phương đảm nhận vai một cô phóng viên xinh đẹp và tài giỏi. Qua những thước phim trên màn ảnh nhỏ, nữ diễn viên tự tin khoe vóc dáng thon gọn trong những bộ trang phục trẻ trung.

Nữ diễn viên Lê Phương trong dự án mới - Ảnh: Internet

Trước đó, cô nàng từng bị khán giả chê bai vì thân hình phát tướng sau sinh. Trước áp lực dư luận, bà xã Trung Kiên không ngừng nỗ lực giảm cân và đã thành công. Trên mạng xã hội, Lê Phương thường xuyên chia sẻ những hình ảnh xinh đẹp đến khán giả.

Lê Phương qua những khung hình chưa photoshop - Ảnh: Internet

Với lần tái xuất này, Lê Phương đã gần như lấy lại phong độ nhan sắc thuở còn son. Tuy nhiên, ở một số khung cảnh, nhiều người cho rằng gương mặt của nữ diễn viên đã xuất hiện một số dấu hiệu lão hóa và không lung linh bằng những bức ảnh đã photoshop kỹ càng.

Dẫu vậy, sự thay đổi tích cực của nữ diễn viên “Xin chào hạnh phúc” vẫn nhận được sự đón nhận của khán giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-giam-can-le-phuong-tai-xuat-man-anh-nho-nhung-lai-lo-nhan-sac-that-gay-choang-385761.html