Ông xã Tăng Thanh Hà đăng ảnh hẹn hò kỷ niệm 8 năm ngày cưới, tiết lộ món quà đặc biệt được vợ tặng

Hậu trường 06/11/2020 15:18

Sau 8 năm kết hôn, cuộc sống ngày càng hạnh phúc viên mãn của “ngọc nữ” Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Dù không còn hoạt động showbiz nhưng những thông tin liên quan đến Tăng Thanh Hà vẫn nhận được sự quan tâm từ công chúng. Đặc biệt, cuộc sống hôn nhân viên mãn nhưng kín đáo của nàng “ngọc nữ” luôn khiến khán giả tò mò. Có thể nói, từ ngày làm dâu hào môn, nữ diễn viên gần như rút khỏi làng giải trí để tập trung kinh doanh và chăm sóc gia đình.

Mới đây, Louis Nguyễn bất ngờ gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc hai vợ chồng dùng bữa lãng mạn tại một nhà hàng sang trọng nhân kỷ niệm 8 năm ngày cưới.

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Vợ chồng Hà Tăng cùng nhau ăn tối lãng mạn tại một nhà hàng Nhật - Ảnh: IG

Trên trang Instagam cá nhân, ông xã Hà Tăng viết: “An amazing omakase dinner, flowers and a hand written card from the wifey to celebrate 8 wonderful years. Happy anniversary my love” (Tạm dịch: Một bữa ăn tối đầy bất ngờ, hoa và thiệp viết tay từ vợ để kỷ niệm 8 năm tuyệt vời bên nhau).

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Chồng đại gia tiết lộ bà xã Hà Tăng đã chuẩn bị hoa và viết thư tay để tạo bất ngờ trong buổi hẹn hò - Ảnh: IG

Trước đó, Tăng Thanh Hà cũng chia sẻ loạt ảnh cưới và lời nhắn nhủ ngọt ngào gửi đến chồng đại gia trên trang cá nhân: “November 4th - A day I will always remember. 8 years of marriage and still counting. I love you” (Tạm dịch: 4/11 là một ngày em luôn ghi nhớ. 8 năm chung sống và sẽ còn đếm từng ngày bên nhau. Em yêu anh).

Hiện tại, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn là một trong những cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ nhất Vbiz.

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Loạt hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên Tăng Thanh Hà đang khiến người hâm mộ bấn loạn vì quá xinh đẹp.

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