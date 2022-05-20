Hậu 'đường ai nấy đi' với Kiều Minh Tuấn, động thái đầu tiên của Cát Phượng khiến dân tình xót xa

Sau gần 1 tuần diễn ra sự việc ồn ào với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng gần đây đã có động thái đầu tiên trên mạng xã hội.

Trước đó, thông tin Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng chính thức "đường ai nấy đi" khiến dân mạng bàn tán xôn xao. Nữ diễn viên cho biết cô và bạn trai chấm dứt mối quan hệ tình cảm từ tháng 2.2021. Thời điểm đó, chính Kiều Minh Tuấn là người chủ động chia tay trước với lý do không hợp.

Sau gần 1 tuần diễn ra sự việc ồn ào về chuyện tình cảm, mới đây, Cát Phượng đã có động thái đầu tiên trên mạng xã hội. Cụ thể, vào tối ngày 19/5, nữ diễn viên bất ngờ đăng tải trên trang cá nhân của mình bức ảnh ngồi một mình bên đống lửa, mắt đăm chiêu nhìn về phía biển với dòng chữ: "Bình yên nhất là hôm nay không nghe tiếng sóng vỗ. Biển hôm nay, hiền hoà đến lạ".

Cát Phượng đã có động thái đầu tiên trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, dù đã chia tay hơn 1 năm nhưng nữ diễn viên vẫn giữ nguyên hình xăm tên người yêu cũ trên tay. Nhiều người suy đoán Cát Phượng vẫn trân trọng và lưu giữ những kỷ niệm đẹp với Kiều Minh Tuấn. Trước đó, hình xăm được cô công khai lần đầu tiên vào năm 2018, khi tình trẻ kém 18 tuổi vướng ồn ào với bạn diễn nữ. Sau khi tin đồn nổ ra, nữ nghệ sĩ đã nhanh chóng đăng tải hình ảnh tươi tắn và để lộ hình xăm “Cát Kiều” trên cổ tay trái ngầm khẳng định tình cảm mặn nồng giữa cô và người yêu.

Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng chính thức chia tay sau 12 gắn bó - Ảnh: Internet

Sau khi chuyện tình của cặp đôi lệch tuổi kết thúc, Kiều Minh Tuấn liên tục bị cư dân mạng ném đá, thậm chí nam diễn viên phải bật tính năng hạn chế bình luận trên trang cá nhân để "tránh bão". Nhiều cư dân mạng bày tỏ ý kiến không hài lòng trước lý do mà Kiều Minh Tuấn đưa ra để chấm dứt mối quan hệ tình cảm. Bên cạnh đó, phần đông khán giả đều cảm thấy buồn cho mối tình kết thúc sau 12 năm. Dù vậy nhưng khán giả vẫn tôn trọng quyết định của cả 2 người.

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