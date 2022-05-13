Hậu đám cưới đình đám, Mai Hà Trang gửi đôi lời tâm sự ngọt ngào đến Hà Đức Chinh kèm theo là một mong muốn khiến nhiều người xúc động

Sau hôn lễ đình đám được diễn ra, Mai Hà Trang đã đăng tải bài post trên trang cá nhân khiến nhiều người chỉ biết xúc động với mong muốn của cô với ông xã Hà Đức Chinh.

Là một trong những cặp đôi được giới thể thao vua ủng hộ và dành những sự yêu quý rất nhiều. Hà Đức Chinh và Mai Hà Trang mới đây càng khiến nhiều người xúc động sau khi tổ chức hôn lễ đình đám bên cạnh gia đình và bạn bè, qua đó đặt một cái kết viên mãn cho chuyện tình 4 năm tuyệt vời của cả 2. Một số hình ảnh được bà xã Hà Đức Chinh đăng trên trang cá nhân - Ảnh: chụp màn hình 2 ngày sau hôn lễ bạc tỷ, mới đây nàng WAGs có tâm sự đong đầy tình yêu thương gửi đến bạn đời.

Đôi lời chia sẻ của Mai Hà Trang dành cho Hà Đức Chinh - Ảnh: chụp màn hình Cụ thể, cô chia sẻ: "Đợi anh về đội mới ngồi viết những dòng tâm sự này. Những lời dành riêng cho anh. Thời gian yêu nhau của mình không quá dài nhưng cũng không quá ngắn. Đủ để chúng mình chứng kiến nhau trưởng thành. Đủ để thay đổi và bù đắp vào những khuyết điểm của nhau. Đủ để kết thúc câu chuyện tình yêu, bước vào 1 chặng đường mới. Hôn nhân này là thành quả anh và em cùng vun vén bao năm qua. Ngày em đứng trên lễ đường nắm tay anh, em đã được thấy một người đàn ông trưởng thành nhất, mạnh mẽ nhất, ấm áp nhất. Một người đàn ông rất khác với chàng trai ngày nào em mới yêu. Mỗi ngày trôi qua, anh đều học cách lãng mạng hơn, dịu dàng hơn, nói yêu em nhiều hơn. Một người xứng đáng để khiến em muốn được làm 1 người vợ, và tương lai sẽ là một người mẹ của các con anh...''.

Hà Đức Chinh không quên cạ khịa bên dưới bài đăng của bà xã - Ảnh: Chụp màn hình Một số bộ phận netizen sau khi đọc xong, cũng không thể tránh khỏi những lời chia sẻ đầy xúc động của người đẹp dành cho ông xã của mình. Ngoài ra nhiều người mong muốn cặp đôi rồi sẽ luôn giữ gìn được mái ấm hạnh phúc của mình như những ngày đầu tiên và hy vọng với niềm vui lớn lao này, Hà Đức Chinh sẽ có thể lấy lại được phong độ để giúp đội tuyển Việt Nam gặt hái được những thành công trong tương lai.

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