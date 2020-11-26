Hạnh phúc 10 năm của Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt, hôn nhau ngọt lịm dù đã 2 con

Sau 10 năm chung sống, tình cảm của vợ chồng nghệ sĩ Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt vẫn mặn nồng như ngày mới cưới khiến mọi người ngưỡng mộ.

Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt là một trong những cặp nghệ sĩ hài được yêu mến hiện nay. Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật nổi bật, cuộc sống đời thường của vợ chồng nghệ sĩ được dư luận đặc biệt chú ý.

Sau 10 năm "về chung nhà", tình cảm của cặp đôi vẫn vô cùng mặn nồng. Đến với nhau khi chỉ là những diễn viên mới chưa được công chúng biết đến, hiện tại vợ chồng Hứa Minh Đạt thuộc top nghệ sĩ hài đình đám. Bởi vậy, họ rất trân trọng những thành quả của hiện tại. Dù bận rộn đến mấy, vợ chồng Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt luôn dành thời gian cho nhau, vun đắp tình cảm vợ chồng.

Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt có hai người con trai kháu khỉnh - Ảnh: FB

Mới đây, Lâm Vỹ Dạ vừa đăng tải khoảnh khắc bình yên, ấm áp bên chồng giữa đêm kèm chiếc bánh kem. Không mở tiệc linh đình và mời bạn bè đến chúc mừng, bà mẹ hai con dành cho ông xã Hứa Minh Đạt niềm vui bình dị là thổi nến mừng tuổi mới tại nhà riêng.

Nữ nghệ sĩ hài viết: "26/11/2020. Hạnh phúc đến từ những điều giản đơn nhất... Thương ba của các con em". Được biết, vì đi quay ở Vũng Tàu nên 11 giờ đêm cô đã đi khắp các cửa hàng tìm mua bánh kem mà không có. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của một người bạn, nữ diễn viên đã mua được bánh và mừng sinh nhật ông xã ngay thời khắc bước sang ngày mới.

Nữ diễn viên mừng sinh nhật bình dị cho chồng tại nhà riêng - Ảnh: FB

Hứa Minh Đạt hạnh phúc khi vợ trao nụ hôn ngọt ngào - Ảnh: FB

Dưới bài viết, mọi người gửi lời chúc đến Hứa Minh Đạt. Đồng thời, dân mạng bày tỏ lòng ngưỡng mộ với hạnh phúc của cặp đôi.

MC Thành Trung: "Muốn thành công, phát triển trong cuộc đời thì phải ở cạnh người phụ nữ phù hợp" "Bất kể người đàn ông nào cũng thế thôi, muốn thành công, phát triển trong cuộc đời này phải ở cạnh người phụ nữ phù hợp", MC Thành Trung chia sẻ.

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