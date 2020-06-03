Giữa nghi vấn mang song thai, Hà Hồ khoe nhan sắc rạng rỡ nhưng lại gây chú ý với dấu hiệu ngầm xác nhận ‘tin vui’

Hậu trường 03/06/2020 10:05

Bài đăng mới nhất trên trang cá nhân của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đang thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Những ngày gần đây, thông tin nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà mang song thai đang là chủ đề được công chúng đặc biệt quan tâm. Dù chưa lên tiếng xác nhận nhưng cặp đôi đã nhận được vô số lời chúc mừng từ người hâm mộ. Thậm chí, cư dân mạng còn hào hứng đến mức ghép ảnh Hà HồKim Lý để dự đoán diện mạo nhóc tỳ của cặp đôi.

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Dân mạng thi nhau dự đoán nhan sắc nhóc tỳ của cặp đôi khiến Hà Hồ và Kim Lý cũng phải bật cười – Ảnh: IG

Mới đây, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ bức ảnh đeo balo ngược để khéo léo che vòng 2 đang lớn dần. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn có dòng trạng thái đầy ẩn ý: “Hôm nay bé đi làm đeo balo ngược”.

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Khoe nhan sắc xinh đẹp rạng rỡ nhưng dân mạng chỉ chú ý đến chi tiết được cho là ngầm thừa nhận chuyện mang song thai của Hà Hồ - Ảnh: FB

Ngay lập tức, nhiều khán giả cho rằng “nữ hoàng giải trí” đang ngầm xác nhận chuyện mang thai theo cách đầy tinh tế: “Đeo balo ngược... Ngày xưa mẹ hay nói không cấm đi chơi nhưng đừng có đeo balo ngược về. Ẩn ý nè”, “Từ đây đến cuối năm mong sẽ thấy được điều thú vị đằng sau chiếc ba lô ngược nhé Hà”, “Ám chỉ sẽ có bé gái đáng iu xinh đẹp tài giỏi như mẹ Hồ Ngọc Hà đây”…

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng không giấu được sự háo hức mong chờ vì có thể Hà Hồ sẽ sớm chính thức thông báo “tin vui” đến công chúng. Bên cạnh đó là những bình luận khen ngợi nhan sắc của nữ ca sĩ: “Càng ngày càng xinh hết phần người khác”, “Đẹp quá chị yêu”, “Vừa thông minh, khéo léo, tài giỏi lại trẻ đẹp”…

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4 cặp song sinh sắp chào đời của Vbiz: Dương Khắc Linh, Khắc Việt chọn dịp đặc biệt công khai, riêng Hà Hồ vẫn chưa muốn trả lời?

Rần rần các tin vui tới từ các cặp đôi Vbiz đang khiến người hâm mộ rần rần phấn khích.

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Hà Hồ Kim Lý

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