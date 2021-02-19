Giảm 13kg sau sinh quý tử đầu lòng, Thúy Vân tự tin diện bikini khoe dáng chuẩn khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tháng 7/2020, đám cưới của Á hậu Thúy Vân và doanh nhân Nhật Vũ đã diễn ra trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè và khán giả. Đầu tháng 11/2020, người đẹp hạ sinh quý tử đầu lòng cho ông xã. Hiện tại, con trai Thúy Vân được hơn 3 tháng tuổi, cậu bé khá cứng cáp và vô cùng đáng yêu.

Thúy Vân hạnh phúc bên chồng trong ngày cưới - Ảnh: FB

Cặp đôi hạnh phúc khi tổ ấm nhỏ có thêm thành viên mới - Ảnh: FB

Trong khoảng thời gian mang thai, Thúy Vân cho biết cô tăng khá nhiều cân. Tuy nhiên, chỉ vỏn vẹn vài tháng sau sinh, nàng hậu đã giảm được 13kg và nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn.