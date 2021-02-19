Giảm 13kg sau sinh quý tử đầu lòng, Thúy Vân tự tin diện bikini khoe dáng chuẩn khiến ai cũng ngưỡng mộ

Hậu trường 19/02/2021 16:40

Hình ảnh mới nhất của “mẹ bỉm sữa” Thúy Vân trên mạng xã hội nhận về nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Tháng 7/2020, đám cưới của Á hậu Thúy Vân và doanh nhân Nhật Vũ đã diễn ra trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè và khán giả. Đầu tháng 11/2020, người đẹp hạ sinh quý tử đầu lòng cho ông xã. Hiện tại, con trai Thúy Vân được hơn 3 tháng tuổi, cậu bé khá cứng cáp và vô cùng đáng yêu.

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Thúy Vân hạnh phúc bên chồng trong ngày cưới - Ảnh: FB
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Cặp đôi hạnh phúc khi tổ ấm nhỏ có thêm thành viên mới - Ảnh: FB

Trong khoảng thời gian mang thai, Thúy Vân cho biết cô tăng khá nhiều cân. Tuy nhiên, chỉ vỏn vẹn vài tháng sau sinh, nàng hậu đã giảm được 13kg và nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Thúy Vân hào hứng chia sẻ loạt khoảnh khắc diện bikini đến người hâm mộ kèm dòng trạng thái: “Cá mẹ và cá mập con chuẩn bị đi bơi thôi”.

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Bài đăng của Thúy Vân - Ảnh: FB

Qua hình ảnh đăng tải, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam tự tin diện bikini một mảnh phô diễn đường cong nuột nà trước ống kính, trên tay bế cậu con trai kháu khỉnh. Vóc dáng mẹ bỉm của Thúy Vân khiến nhiều người phải trầm trồ, xuýt xoa.

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Thúy Vân khoe sắc vóc xinh đẹp chẳng thua kém gì thời son rỗi - Ảnh: FB

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Cô là một trong những mỹ nhân Vbiz về dáng nhanh nhất sau sinh – Ảnh: FB

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng dành nhiều lời khen cho Thúy Vân: “Dáng đẹp quá”, “Xinh quá chị”, “Hai mẹ con đáng yêu quá”, “Cưng xỉu”, “Chị ngày càng đẹp”, “Mẹ bỉm mà đẹp quá nè chị ơi, dáng chuẩn nữa”…

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